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一個人的安全網 ─安養信託篇／意定監護 選好自己未來的監護人
失智後出現財務糾紛案件層出不窮，康寧社會福利協會理事長、律師鄭智陽建議，不要等到失智後才由他人替自己決定，趁心智能力正常時，預先替自己做「意定監護」，進而規畫安養信託，守護好自己的財產與老後。
意定監護就是在心智健全時，預先選好一位或多位受任人，並與受任人約定好，於日後自己受監護宣告時，由受任人擔任監護人，並依約定管理安排財產、自身照顧。意定監護制度相較於法定監護最不同之處，就是可以讓「非親屬者」擔任自己的監護人。監護人的權限範圍可以在意定監護中清楚約定，尊重本人意願。
至於「輔助宣告」，鄭智陽表示，當心智狀況退化、輕微失智，尚未完全喪失行為能力時，家屬或輔助人可申請，法院裁准後行政機關就會註記，未來特定財產，例如不動產需要處分，就需要經過輔助人同意，此制度可降低財產被騙風險。若嚴重失智失能、沒有基本判斷能力的長者，監護人即可代為處理。
無論是「監護宣告」還是「輔助宣告」，鄭智陽表示，當以身心狀況不佳或失智、失能為理由，法院要剝奪一個人處分財產的權益時，都必須經過正當法律程序，包括經過醫師鑑定、實際訪查等，都需要花時間。他建議，大家可以預先安排，在心智能力尚可時，做「意定監護」，預先找好未來的監護人，提前為自己預備。
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