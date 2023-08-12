一個人的安全網 ─安養信託篇／防詐騙爭產 安養信託顧老本

詐騙和老來失智導致爭產事件頻傳，尤其見到過去精明獨立的風雲人物老後因此成為新聞事件主角，實在令人惋惜。

預知老後紀事，有沒有什麼方法避免老本不保？建構一個人生活的安全網，事前了解安養信託是必修功課。

「這產品利潤很高，絕對划算！」、「退休金放在銀行利息太低，應該拿出來投資」、「爸，我生意需要一筆周轉金，你的錢可否先借我？」及早規畫老後財務是趨勢，守住「老本」更是老後生活基石，但人生充滿風險，投資不當、遭受詐騙、子女爭產，甚至意外或生病影響行為能力等種種原因，都讓保住老本成為挑戰。

王小姐是外商高階女主管，年過五十才遇見人生真愛，雖然戀愛讓她覺得人生無比美好，她也計畫走上結婚禮堂。但在只有一個人的時候，她忍不住想，愛情有保鮮期限，熱戀也可能冷卻，是不是該為自己規畫打算，先保全自己奮鬥大半輩子的心血。

李先生的父親失智，母親是主要照顧者，但最近過世了。為了遺產繼承，他很苦惱。原來他和唯一的姊姊感情疏離，媽媽過世雖留下為數不少的遺產，可用來照顧爸爸，但爸爸年輕時信用有問題，不利於繼承遺產，若他和姊姊繼承，兩人互不信任，他就擔心姊姊之後根本不會按月支付老爸生活費。

上述這兩個案例後來都向專家求助，為他們解決困擾的台灣理財規劃產業發展促進會理事長景肇梅建議，可以透過「信託」處理，王小姐可將名下房屋信託給最親近的弟弟，現金存款等則辦理「安養信託」；至於李先生，建議他和姊姊繼承遺產後，互開信託帳戶，再當彼此的信託監察人，如此老爸既可得到照顧，也免去手足紛爭。

常見的安養信託有哪些類型？ 整理／林琮恩

台灣即將進入超高齡社會，又面臨少子化趨勢，不論有沒有家人，許多熟齡族面臨安養照護、醫療、資金管理等需求。金管會於民國一○九年起推動「信託2.0」全方位信託計畫，希望銀行改變過去信託偏向理財的性質，推出個人化的財產規畫產品。安養信託就是信託2.0政策之一。

財產信託 解決家庭照顧爭議

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，善用財產信託也是解決家庭照顧爭議的好方法，家總與合作金庫 日前合作舉辦「長智論壇」，邀請合作金庫商業銀行信託部科長李翠芬，以「家庭照顧協議不失和，淺談財產信託」，為大家說明財產信託的運用。

李翠芬分享，有位老太太，三位小孩都在國外發展，非常孝順地接她到美國居住。但脫離原本的社交圈，她住不習慣想回國。孩子擔心八十多歲的母親，三人共出一筆費用，讓母親住養生村，又擔心一大筆錢放在母親身上不太好，每月繳費也麻煩。三人先將錢財贈與母親，再轉為安養信託，由信託每月支付費用給養生村，另支付兩萬元至母親帳戶，作為零用錢。

另一個案例則是典型的兒女爭產。一位父親生病，兒子搬出民法，主張兒女有繼承權，要父親先把遺產撥給自己。老父親擔心兒子將錢財取光，於是將存款放入信託，每月支付安養機構費用，且讓貼身照顧自己的女兒擔任信託監察人，任何人要解約、領錢，都要經過女兒同意，斷了兒子爭產的念頭。

專款專用 避免遇詐失老本

李翠芬表示，人生難預料、每個人對生活品質的想像也不同，就算累積一筆退休金，若無可信賴的管理者，一旦遭遇詐騙便可能讓人生陷入谷底。透過「安養信託」將錢財交由銀行管理，每月支付相關費用，可避免遭詐騙導致老本一夕丟失。

李翠芬也說明，主管機關希望民眾透過安養信託管理安養資金，達成資產安全及專款專用，並設置「高齡金融規畫顧問師」，訓練專業人員協助民眾。目前所有銀行都有安養信託服務，民眾可優先與已往來銀行洽談。