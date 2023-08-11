12年前7旬翁染食腦變形蟲 學者憶追足跡找病原

台灣近日出現第2例感染食腦變形蟲死亡個案。學者林威辰回憶，2011年接到醫院求助有1名75歲男性病患發生不明原因腦炎，他依國外經驗試著找病原，檢出國內首例染食腦變形蟲確診。

衛生福利部疾病管制署8月9日公布國內第2例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，北部30多歲女子於7月26日發病出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等症狀就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。衛生單位疫調發現，個案在發病前曾在室內親水設施戲水。

福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）俗稱為「食腦變形蟲」，是一種在自然淡水水域自由營生的單細胞生物，若因嗆水等原因進入人類鼻腔，會沿著嗅覺神經侵入中樞神經系統，造成腦部嚴重破壞，發病後病程進展快速，死亡率達99%，潛伏期約1到7天。

台灣首例確診個案是在2011年發現。為個案進行病原鑑定的林威辰接受中央社記者專訪表示，當時他正在疾管局寄生蟲實驗室擔任博士後研究員，接獲中部1間醫院求助，發生不明原因腦炎個案。

根據後續發表的期刊論文，個案是75歲男性，就醫時有頭痛、發燒、肌肉痙攣等症狀，起初沒有腦出血或其他明顯異常情況，但後來又出現突發性抽搐與肢體無力等情況，病情惡化，醫師診斷為中樞神經感染。

林威辰說，當時醫院已驗遍常見的細菌與病毒，仍找不到病因，於是找上疾管局。自己憑著印象把所有可能造成腦膜炎的原因都試試看，想起曾讀過國外有染福氏內格里阿米巴原蟲病例，就從國際期刊找到檢驗方式，試著照做，果真檢出陽性。

「這種時候病患和家屬一定比誰都急，我們只能想得到什麼就盡可能做。」但驗出國內首例，林威辰不敢掉以輕心，在PCR陽性後還進一步做基因定序，並試著培養蟲體，最後果真從病患的腦脊髓液中培養出這隻變形蟲，也發現它可以生存在攝氏40度以上的水中。

確定診斷後，還要追溯病原。因為老翁喜歡泡溫泉，林威辰沿著個案發病前足跡，尋訪曾去過的SPA、溫泉等親水設施，從各個大小溫泉池、淋浴用水到引水源和排出廢水一一採檢，最後在溫泉大眾池中找到食腦變形蟲；1個月後的追蹤檢驗，也再次從大眾溫泉池、溫泉池廢水、大眾冷水池中都驗出病原。

不過，儘管找出病因，醫院也嘗試用藥治療，老翁仍在發病後25天過世，衛生單位則2度通知檢出病原的業者清消。

現職為成功大學醫學系寄生蟲學科教授的林威辰感嘆，檢測確實不容易，加上病程快速，又沒有特效藥，染食腦變形蟲後病例雖然罕見，仍然值得注意。