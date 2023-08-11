中西醫合療成趨勢 減少癌症發生率、失智症也能治

惡性腫瘤連續40年蟬聯國人10大死因，男性以大腸癌、女性以乳癌排名首位，大多數癌症患者以西醫治療，包括開刀、接受放療、化療、標靶治療等，或是免疫治療、細胞治療，近年在中醫協助下，除了可以緩解西醫治療癌症副作用外，根據本土研究顯示，中西醫藥合併治療，可以減少癌症發生率，及增加其存活率，還可以治療急難重症，包括腦中風、失智症等。

中國醫藥大學附設醫院中醫部主任黃升騰表示，許多癌症病人會接受開刀，或使用化療、放療、標靶藥物治療，期間產生嚴重副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦等，像是一名肺癌男性患者，使用標靶藥物後，出現嚴重皮疹，像是流湯、流膿，另外一名女性患者，使用標靶藥後，頭頂上冒出類似毛囊炎、痘瘡，經過中醫會診治療，一個月後明顯好轉。

中醫除了緩解癌症西醫治療副作用，為了解更多臨床應用可能性，黃升騰等人也進行本土研究，在「中西醫合併治療提升癌友存活率」中，以使用標靶藥物治療的非小細胞肺癌患者為例，與沒有使用中藥的患者相比，有使用中藥作為輔助治療者，可顯著提高存活率，也明顯減少副作用。使用中藥的患者的5年存活率高出了4.9%，其中最顯著的差異是2年存活率提高了12.75%。

國人常見的糖尿病，後續容易增加罹患肝癌風險，研究也以糖尿病患者為例，與沒有使用中藥的患者相比，當使用中藥作為輔助治療，可有效降低糖尿病患者的肝癌發生率。在10種最常用於治療糖尿病的中藥，最常見的分別是丹參和六味地黃丸。

中醫除了減少癌症發生，亦可治療急難重症，包括腦中風及失智症。花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長何宗融等，以中西合療方式，針對不同疾病患者進行評估，以失智症患者來說，因為腦內神經細胞凋零，會製造大量類澱粉蛋白酶，而動物實驗發現，稱為當歸小分子的正丁烯基苯酞（BP），可協助失智症凋亡的神經細胞活化，此類草藥可協助抗老化、抗癌，中西醫合療加上針灸復健，有可能讓不能走的變能走。

中西醫藥合併治療，可減少癌症的發生率，及增加其存活率，可能機轉可經由提升免疫力、抑制腫瘤生長、減少腫瘤轉移、減少西藥的抗藥性進而增加抗癌的效果。