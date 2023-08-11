客家博覽會開幕晚會蔡英文臨時缺席 節目照常熱烈開場

世界客家博晚會今晚在桃園市陽光劇場舉行，現場是可以容納數千人的露天舞台，行政院副院長鄭文燦、客委主委楊長鎮、桃園市長張善政等人到場，原訂出席的蔡英文總統臨時取消行程。

世界客家博覽會今天上午在桃園市舉辦開幕典禮，蔡英文總統原訂晚上7點30分出席世客博晚會，不過近7點維安人員突然陸續撤離，大會並未公開總統不到場的消息，至於是否因為現場大雨天氣因素總統臨時取消行程，市府表示未參與維安不清楚，晚會節目照常舉行，不過總統府已經對外說明「另有要公」。由於桃園地區今天下午氣候不佳，參加晚會的民眾，不少人穿著輕便雨衣觀看，節目開始後，仍有一半以上座位未坐滿。