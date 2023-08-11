金門轉診台灣病床一位難求 縣府跨海求援尋解套

金門僅有一間衛福部金門醫院，每當有民眾轉診至台灣端醫院就醫時，常會遇到台灣醫院的病床一位難求，為解決此一問題，金門縣衛生局長蔡建鑫特別跨海拜會台灣的轉診接收醫院，蔡建鑫表示，期盼建立轉診就醫聯繫機制，以降低轉診鄉親待床時間過長，所衍生之相關問題。

蔡建鑫昨天偕同金門縣衛生局副局長李金治專程前往台灣拜會各大醫院，包含國立台灣大灣大學醫學院附設醫院、林口長庚紀念醫院、三軍總醫院、衛生福利部雙和醫院及台北榮民總醫院，經充分溝通討論後，已與各醫院建立聯繫管道，各醫學中心將於不影響院務運作之情況下，盡力協助金門縣的轉診民眾。

金門衛生局表示，此次拜會台灣端醫院的過程中，各院都表示在今年5月病情解封後，遭遇護理人力離職潮，且常有急診及門診爆滿情形發生，近期雖略有緩解，然仍處於就醫高峰，希望有門診需求的鄉親可以不要指定門診醫師，於就醫後再請醫師協助安排後續掛號等事宜。