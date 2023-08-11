長照據點遭批只重量 衛福部：地方申請應盤點需求

民眾黨團今天批評前瞻計畫規劃不足，導致長照據點重量不重質。衛福部回應，評選作業要點規範，地方提申請時就應盤點轄內需求，並已將「管考里程碑」納入要點助適當分配補助。

國民黨、台灣民眾黨及時代力量立法院黨團今天都在立法院舉行記者會，將矛頭對準前瞻基礎建設計畫。其中民眾黨團表示，前瞻基礎建設計畫缺乏規劃，導致長照據點只重量不重質、高階人才培育未落實。

衛生福利部發布新聞稿回應「起初規劃不完善、後續調整不即時，讓長照量能供給跟不上需求」相關批評，指出於評選作業要點即規範各地方政府申請案件時，應先自行盤點轄內長照資源需求及須提供的長照服務。

衛福部表示，為提高計畫可行性及行政效率，民國109年9也也函知各地方政府前瞻提案原則及配合辦理事項，請各直轄市、縣政府確實掌握規劃建設地點資訊及土地所有權以落實先期規劃評估作業；另外，與時俱進修正評選作業要點，納入「管考里程碑」，確實預估年度地方政府所需經費，適當分配補助金額。

此外，針對過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成人力缺工、造價成本上升速度過快等情形，衛福部已設有跨專業小組輔導機制，透過進度管考會議或縣市實地訪查，主動介入助地方政府解決困難。

衛福部表示，為利長照2.0資源布建發展，自106年9月起，運用前瞻基礎建設計畫特別預算辦理整建長照衛福據點計畫，目前整建長照衛福據點計畫第1至4期總預算95億餘元，已核定764案，截至今年6月底有131案尚在執行中、633案已結案，其中有595案已開辦服務，38案尚未開辦，整體核定案件開辦率已近8成。

衛福部表示，最近1次針對長照服務使用者滿意度調查，滿意度達93.7%；將持續加強服務輸送體系，完善長照服務，透過整建長照衛福據點計畫積極活化公有設施，設置日間照顧、小規模多機能等社區式長照機構，以充實在地化長照服務資源。