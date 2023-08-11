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加劇夏威夷野火災情 「朵拉」朝西前進最快明生成颱風
中央氣象局表示，明、後天水氣減少，各地午後雷陣雨較為趨緩，雖然中颱「蘭恩」已遠離台灣朝日本前進，但中太平洋4級颶風「朵拉（Dora）」最快明天中午前後進入西北太平洋，成為今年第8號颱風，路徑仍距離很遙遠，暫對台灣沒有影響。
夏威夷州大島（Big Island）和茂宜島（Maui）遭逢野火侵襲，災情更因颶風「朵拉」風勢加劇。氣象局表示，朵拉目前位於夏威夷西南方持續朝西移動，明天中午前後有機會越過國際換日線進入西北太平洋，成為今年第8號颱風，但仍距離台灣遙遠，對台灣沒有影響。
氣象局也說，蘭恩颱風已朝日本方向前進，預計登陸日本名古屋一帶，恐對當地天氣及航班造成劇烈影響，提醒近期赴日本旅遊要特別留意。
氣象局預報員廖經翔表示，明、後天仍是西南風環境，但整體水氣變少，中南部地區主要為清晨至上午沿海降雨，整天降雨空檔多，各地午後雷陣雨也較趨緩，下周一起回到水氣多環境，中南部地區整天有雷雨，山區要留意較大雨勢，各地午後也有雷陣雨，慎防低窪處淹水。
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