台南增52例登革熱 強降雨加強戶內化學防治

台南市今天新增52例本土性登革熱，全市累計1164例。台南市衛生局表示，台南清晨雖強降雨，但戶內化學防治工作不停歇，因病媒蚊也會在戶內躲雨，更應嚴格落實。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增52例本土性登革熱，其中東區及永康區各15例，安南區8例，南區及安平區各4例，北區3例，仁德區2例，關廟區1例，年齡介於10歲至94歲，48例由診所或醫院通報，4例擴大採檢發現。

西南風影響，台南今天清晨持續強降雨，但登革熱緊急戶內化學防治工作如期執行；衛生局長蘇世斌表示，戶外傾盆大雨，不影響戶內化學防治，且更應嚴格落實，因病媒蚊也會在戶內躲雨，反而增加感染風險。

衛生局昨天在安南區調查347戶，其中陽性戶3戶查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1164例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區及將軍區等18個行政區。