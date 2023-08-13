室內裝潢該找「設計師」還是「統包」？兩者「這些」差異帶你了解！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「設計師vs統包」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於「裝潢該找設計師還是統包」的話題焦點。

對於剛剛購入新屋、想要裝潢家裡的民眾而言，該尋求「設計師」還是「統包」來處理裝修問題是不少人都有過的煩惱，但在抉擇之前，你瞭解兩者間的差異嗎？它們又各有什麼優缺點呢？本次我們整理了「設計師」與「統包」的網友熱議焦點，快一起來看看！

「設計師」美感佳、裝潢巧思多 有裝修概念者可找「統包」省預算 ▲ 裝潢該找設計師還是統包 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「裝潢該找室內設計師還是統包」相關話題的討論，發現兩種裝修方式間的「價格差異」對許多人而言是十分關鍵的抉擇因素；有網友發文請益「第一次買預售屋會請設計師嗎」，引來不少民眾留言分享經驗，說道「找設計師會貴很多，有錢就找」、「你錢很多可以，想省就直接找統包」，點出由於找統包工程不需額外支付「設計費」與「規劃費」，整體裝潢費用通常較為便宜。

反之聘請專業設計師則會增加不少開銷，建議網友可評估自身預算是否充足再作決定。不過，也有不少人表示自己願意為了心目中的夢幻裝潢多花一些錢，認為將預算花費在尋求設計師打造更具美感的居住空間，是很值得的投資。

而在「設計流程」上，設計師與統包之間也常有明顯不同。若是請設計公司進行裝潢，設計師通常會先視客戶需求及室內空間，畫出設計圖供顧客參考，包含裝修風格與整體配色等皆會一併溝通，因此成品出爐後較不會與原先預設有落差。

相反的，統包工程普遍不會事先提供設計圖給客戶，多半是依靠現場雙方口頭討論的形式進行裝潢，相較之下成果較難以預期。至於「設計風格」，也有網友進一步補充，設計師對選色、美感的掌控等較專業，也會在設計時根據客戶喜好添加不同巧思，而統包的裝修風格則是更偏重實用性與大眾化。

此外，有網友提到「請設計師的話會比較輕鬆」，因僱用設計師「不用花時間畫圖、監工、統籌，只要和設計團隊聊天，看設計後的成品修修改改就好了，多棒」，點出僱用設計師相較「省事許多」，適合怕麻煩或空閒時間較少的人。

但也有網友分享不好的經驗，「我的設計師只是完全按照我說的將格局畫成平面圖，然後將別人的複製貼上，甚至是都我在講哪裡要圓角、拱門、櫃子長怎樣」，認為自己付的設計費很浪費，還不如「自己把圖用iPad畫一畫找統包討論就好」，點出若是本身已有裝潢、空間方面的知識，不如自行找統包溝通。

你了解設計公司與統包之間的差別了嗎？若下次家中需要裝潢時，不妨依據價格預算、想要的風格與施工範圍等層面進行考量，並多方參考網友給的建議與評價，避免遇到「裝潢蟑螂」，害得自己「花大錢當冤大頭」；唯有找到最適合自己的裝潢方案，才能打造最舒適的居家環境！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「室內裝潢」相關討論則數。觀測期間：2023/04/26~2023/07/25，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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