立委質疑未查加拿大牛化製場 食藥署：確有查場

加拿大全齡牛肉6月15日開放輸台，國民黨籍立委林為洲今天表示，政府去年赴加拿大查場沒看SRM化製場，要求食藥署重新查場及加派消費者代表隨行，並立即暫停月齡30個月以上的加牛進口。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體聯訪回應，去年前往加拿大查場時，確實有前往具有SRMs處理許可的化製場，只是當時正好沒有需要化製處理的材料，所以沒有看到實際操作，紀錄中也如實記載，可能因此造成誤會，並非沒有查核SRM化製場。

林為洲今天在立法院舉行「加牛查場還要拗 食藥署踹共」記者會。

林為洲說，經過衛福部食藥署向加拿大駐台北貿易辦事處提供資料顯示，加拿大聯邦監管及許可列為風險等級1及2，也就是可以處理SRM的化製場，共有3家，但食藥署公布去年8月去查場，並沒有到這3家去查，而食藥署宣稱民國111年所查核的化製場，是具有SRM處理許可的化製場，並不在名單中。

林為洲說，依據衛福部去年查場後的查核報告書指出，現場查核時並未化製SRM。然而，報告書也提到，CFIA（加拿大食品檢驗局）說化製場為具處理SRM許可。一個說有，一個說沒有，兩個對不起來。

對於林為洲的質疑，林金富說明，查核團隊現場有要求對方提供操作紀錄、處理SOP等資料，對方除現場說明，會後也再補資料，皆已由查核團隊完成審核。

對於是否會再前往加拿大查場，林金富表示，去年執行的是開放進口前系統性查核，開放進口後會持續進行例行性查核，未來不排除再前往加拿大。