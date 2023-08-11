榮成二林總廠遭控違法擴建和汙染 公司四點回應

彰化縣環境保護聯盟、環境權保障基金會今天指控榮成紙業二林總廠，長期違法擴建、超抽地下水、汙染空氣和農田，環團堅決反對榮成鑽法律漏洞申請擴廠。榮成紙業回應表示，申請擴建合法合規，放流水均符合環保標準，並斥資數億元回收再利用放流水和減少異味逸散。

彰化環保聯盟、環境權保障基金會人員和立法委員洪申翰辦公室，今天在立法院抨擊榮成紙業二林總廠的違法行法，附上照片和影片佐證，要求立刻停止違法擴廠，並與居民、環團協商違章回復原狀，提出改善超抽地下水、汙水、惡臭等問題的方案。

榮成紙業台北公司發言人王瑞榮表示，榮成申請擴廠範圍，屬於國土計畫農業發展地區第二類，符合「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」規定，可辦理毗鄰擴廠。

榮成表示，榮成二林總廠主要原料為回收廢紙，廢水多次回收再利用時，木漿纖維中的木質素流失水中，廢水處理後仍有殘留而呈現淡黃褐色，木質素屬於天然物質對環境無影響，且環保局對水體顏色有嚴謹的管控標準，榮成二林廠廢水處理一直都採高環保標準自我要求，排放口已安裝監視器及行政院環保署水質水量自動檢測（視）設施，24小時與環保局連線監控，排放水質均達環保法規要求。

在地下水取水說明，榮成近年投資8千萬元設置自來水專管使用，水源來自湖山水庫水源，2023年自來水核准量由5800CMD提升7250CMD，有效減降使用地下水，另已規畫斥資1.5億進行二林廠放流水回用2000T/D方案，取代使用清水。

榮成自2014年不斷投入經費改善硬體設備及系統，2018年耗資3億元改建廢水系統，原逸散水體面積降低約70%，表面曝氣機也改為沉水式曝氣機，減少異味逸散。