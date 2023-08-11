引燃建築人熱情 張肇康建築紀念大展今東海大學登場
東海大學校園建築實踐現代主義建築營造，啟蒙了國內建築人熱情的重要場域。建築師張肇康為實踐東海大學校園關鍵推手之一，「現代之眼」張肇康百年誕辰建築紀念大展今在東海大學藝術中心熱鬧登場，並邀張肇康學生鄭炳鴻教授、張肇康長女張雅韻等人到場見證。
這場展覽由台中市建築師公會、東海大學建築系共同主辦，台中市文化局合辦，王大閎建築研究與保存學會與東海大學建築系共同執行，今天下午2時在東海大學藝術中心舉辦開幕開展，展出張肇康初期創作成果，期間有兩場演講、一場座談及八場導覽，展期到9月20日。
張肇康是第一代接受提倡以純粹、極簡的幾何形式做為美學方向的包浩斯教育，也是華人建築師中少數哈佛設計研究生院(GSD)畢業，師從葛羅培斯。張肇康受貝聿銘邀請，1954年起與陳其寬參與東海大學校園規劃和建築設計，為東海大學校園關鍵推手之一。
台中市建築師公會副理事長龔瑞琦說明，張肇康融合了現代建築、地方民居、華人園林等不同的建築風格，為東海大學設計11棟建築，其中完成10棟建築，包含東大附小、理學院、舊圖書館、體育館、部分男女生宿舍等，對東海大學校園成形有不可抹滅的貢獻，也啟蒙了國內很多建築人的熱情。
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