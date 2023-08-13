老是胃謅謅不舒服？「這些」食物助你護胃抗潰瘍！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「護胃食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的護胃食物排行。

現代人生活工作壓力大，加上時常三餐吃外食或作息不正常，無論是胃脹、反胃，還是胃食道逆流等問題都越來越常發生，然而胃不舒服不只是身體出現警訊，更會連帶影響心情或工作表現，那麼網友們熱議的護胃食物有哪些呢？趕緊做筆記！

「山藥」富含黏蛋白保護又增強胃黏膜抵抗力 「高麗菜」含有維生素U可抗潰瘍與修復胃黏膜 ▲ 網友熱議TOP10護胃食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「護胃食物」相關的話題討論，可以發現「山藥」是大家相當熟悉的護胃食物，並且和「秋葵」、「蓮藕」、黑白「木耳」同樣都含有豐富的黏蛋白，能夠增強胃黏膜的保護力，有助於修復胃部潰瘍，有網友就推薦可以將山藥做成「日式生山藥絲淋上一點柴魚醬油，滑口又顧胃」，無論搭配肉類或是簡單的白飯就非常美味，而秋葵也被大讚「好煮、好吃，又對腸胃好！」，不過要特別提醒秋葵不宜以高溫烹調，適合汆燙，否則果膠以及營養素都會被破壞流失。

「高麗菜」富含維生素C、維生素K1、葉酸，以及特別的成分——維生素U，就有研究指出，維生素U對抑制胃酸分泌、預防黏膜潰爛，及減少胃潰瘍、十二指腸潰瘍的範圍很有幫助，營養師建議「平時可加入飲食，促進消化道表面黏膜的形成」，但要注意的是高麗菜易引起脹氣，若是出現疼痛或不適感就需要控制攝取量。

「南瓜」含有維生素A，能夠促進胃潰瘍的癒合，在蒸南瓜時別忘了多加點油，才能將維生素A萃取出來；另外，南瓜與「蘋果」同樣都有果膠的成分，有助於保護胃壁，還可以搭配溫開水作食用，促進果膠膨脹以改善腸胃不適。

廖欣儀營養師便說明「好的油脂可以滋潤和保護胃黏膜」，如果無法吃動物性油脂的族群，像是苦茶油、橄欖油、亞麻仁油、芝麻油與椰子油等「植物油」就是很好的選擇，其中苦茶油與芝麻油含有的各種營養素，可降低胃黏膜損傷的程度，達到保護作用。此外，亞麻油中的亞麻仁酸能夠促進傷口修復，和抑制胃酸分泌，對於有潰瘍問題的患者來說具有護胃的效果。

最後，專家提到「薑」能促進血液循環，以舒緩天氣寒冷造成的胃痛，且生薑在中藥中也用來治療噁心和嘔吐的症狀，對胃病患者很有幫助。而有潰瘍傷口的病患，就要避免粗纖維的食物刺激胃部，可選擇膳食纖維短、可溶性纖維多的食材，像是「蓮子」還有潤腸胃的作用，網友就提到四神湯中含有山藥和蓮子，直呼「是護胃好湯」，建議胃不舒服的人能夠在正餐時來上一碗暖暖胃！

你有常常胃部不適的困擾嗎？無論是否有胃部健康困擾的大家，都不妨參考以上的排行榜食物，藉以改善或是提早預防胃痛問題，也要記得「適量攝取」，每種營養都要均衡補充，才能有效護胃，千萬別食用過量造成身體的負擔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護胃食物」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/03，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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