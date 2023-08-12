夏季炎熱讓肌膚好不穩定？六大夏季肌膚困擾一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「夏季肌膚」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的夏季肌膚困擾排行。

夏季高溫難耐，逐漸升高的氣溫除了會讓皮膚分泌更多油脂，導致痘痘粉刺問題之外，強烈的紫外線、大量飆出的汗水也都可能會衍生其他肌膚問題，今天我們便整理了網友熱議的六大夏季肌膚困擾，一起來看看吧！

高溫飆汗當心皮膚發生過敏 出油量與毛孔大小很有關係！ ▲ 網友熱議六大夏季肌膚困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「夏季肌膚困擾」相關話題的討論，發現「過敏泛紅」受到最多網友議論。會造成肌膚過敏、泛紅的原因百百種，例如使用不合適的保養品、濕疹發作、對高溫或光線敏感等等，就有網友表示自己有「熱過敏」問題，在運動後或者高溫環境下就會出現搔癢、起疹子的症狀，說道「皮膚表面完全無異狀，且發作後體溫降低就沒事，但當體溫再度上升還是會發作」、「流汗之前最嚴重，大腿臀部特別癢」，請益網友熱過敏發作時是否有舒緩方式。

留言區就引來有同樣困擾的網友留言，表示「我症狀跟你很像，但我皮膚還會紅」、「我後來開始戒麩質、高組織胺食物之後就大有改善」，建議有類似問題的民眾可以考慮減少食用容易導致過敏的食物，也可以多留意相關症狀發作時的環境與溫度，看看其是否與出汗、陽光、溫度等因素有所關聯。

而「毛孔粗大」也同樣困擾著許多網友。許多人認為自己鼻子、雙頰的毛孔粗大，便想方設法要將毛孔縮小，但有網友點出，毛孔的大小其實是會隨著皮脂腺分泌量多寡而改變的，冬天時因氣溫較低、肌膚出油量少，毛孔自然會縮小一些；但是到了夏季，氣溫飆升，皮脂腺分泌量也隨之升高，臉上的毛孔為了能夠排出油脂，也會跟著變大一些。也有網友分享「年輕時卸妝沒卸乾淨，隔天還是一尾活龍，現在臉一沒洗乾淨感覺毛孔就變大了點」，提醒民眾日常的臉部清潔相當重要，避免油份和髒汙停留在肌膚上過久、造成毛孔持續增大。

此外，「痘痘粉刺」也讓許多民眾傷透腦筋。與毛孔粗大問題相同，痘痘粉刺的生成也是皮脂腺分泌過於旺盛、角質代謝異常等因素所導致，因此想要解決痘痘、粉刺問題就需要從這些層面下手。網上就有皮膚科醫師表示「只有口服A酸能夠真正抑制皮脂腺分泌」，不過由於此種藥品副作用不少，需要由皮膚專科醫師開立，並且定期抽血檢查才能夠服用；醫師也提到，如果有痘痘問題，請先至皮膚科診所就醫，別錯將保養品當成藥品使用，當心會讓痘痘、粉刺問題更加惡化。

夏季高溫難耐，肌膚出汗、出油量也都隨之升高，讓皮膚產生許多狀況，令許多網友苦不堪言；當肌膚出現上述困擾，除了斟酌參考網友提供的解決建議外，若症狀已相當嚴重，別忘了先至醫療院所就醫，讓專業人員進行治療，幫助你找回健康的肌膚！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夏季皮膚問題」相關討論則數。觀測期間：2023/05/01~2023/07/31，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw