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明後天雨勢可望趨緩 下周西南風發威全台又有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明、後天全台雨勢可望趨緩，下周一起又會回到多雨天氣，中南部地區要留意較大雨勢。本報資料照
中央氣象局表示，明、後天全台雨勢可望趨緩，下周一起又會回到多雨天氣，中南部地區要留意較大雨勢。本報資料照

西南風持續影響，中央氣象局今天表示，明、後天水氣減少，中南部地區主要為清晨至上午沿海降雨，各地午後雷陣雨也較趨緩，但下周一起又會回到多雨天氣，中南部地區要留意較大雨勢，各地也要慎防午後雷陣雨。另外，蘭恩颱風已朝日本前進，恐影響當地天氣及航班，提醒未來一周要前往日本旅遊的民眾多加留意。

受西南風影響，氣象局今午後針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島發布豪雨及大雨特報。

氣象局預報員廖經翔指出，明、後天仍是西南風環境，但整體水氣變少，中南部地區主要為清晨至上午沿海降雨，整天降雨空檔多，各地午後雷陣雨也較趨緩，下周一起回到水氣多環境，中南部地區整天有雷雨，山區要留意較大雨勢，各地午後也有雷陣雨，慎防低窪處淹水。

廖經翔表示，這兩天北部午後雨勢較大，預估明、後天就會趨緩，下周一起水氣再增多，中南部留意局部強降雨，各地也要留意午後雷陣雨。溫度方面，明、後天水氣較少，溫度上看33至35度，花東地區可能有35至36度高溫，下周一起雨勢增加會略為降溫至32到34度。

他也提醒，雖然蘭恩颱風已距離台灣逾2000公里，不影響台灣，但目前朝日本前進，預估會登陸日本名古屋一帶，對當地天氣及航班造成影響，近期前往日本需多加留意。

未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

日本 蘭恩颱風

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