身體缺水恐導致頭暈虛弱！這六大脫水警訊不可不知

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「脫水徵兆」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的脫水徵兆排行。

夏季氣候酷熱，在外活動時常需要曝曬在大太陽下，令人滿身大汗，若水分流失過多又未及時補充，則容易導致身體脫水的情形。我們這次搜集了六大脫水徵兆，快一起來預防脫水發生吧！

大量流汗當心造成脫水 發生「肌肉虛弱」、「頭暈」等症狀就要及時補水 ▲ 網友熱議6大脫水徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「脫水徵兆」相關話題的討論，可以發現由於體內水分不足，會影響到能量代謝與細胞功能的運作，因此「肌肉虛弱」成為許多網友熱議的脫水徵兆。

就有台大醫院急診部的醫師表示「近期因氣候炎熱，發生熱傷害而脫水的民眾也逐漸增加，光是有全身無力等症狀的民眾就多了兩成以上，佔了相當高的比例」，提醒長時間待在戶外的族群記得適量補充水分，若是出現肌肉虛弱情形，也應該多加注意！

而「頭暈」同樣也是身體所發出來的警訊，因為在脫水時，體內的血液黏稠度會增加，血流量也就相對減少，從而引起頭暈、甚至頭痛的情形。就有名舞者在個人粉專發文提到自己在比賽時因太過激烈導致「身體脫水很不舒服」、「頭暈目眩」等狀況，還說道「在現場猛灌電解水」，點出身體脫水時也可補充電解水，平衡體內的電解質，才不會因電解質失衡而造成身體的傷害。

另外，長時間感到「口乾舌燥」也可能是脫水的徵兆之一。就有中醫師表示「不能等到口乾舌燥再來補水，如果覺得相當口渴時可能已經嚴重脫水」，並提醒道「如果本身有在從事運動或勞動工作者，每10到20分鐘就要喝150到200毫升的水，適時補充水分」，同時也建議民眾「一般人在正常狀況下，一天需要的喝水量是以體重乘以30毫升」，建議可以依照自身體重估算一日所需水量。

也有部落客在論壇發文，說道自己「在狂暴汗的情況下會口乾舌燥」，造成身體缺水的問題，但自己又不太喜歡飲用無味的白開水，就推薦可以使用果乾加入水中，並表示「果乾讓平淡無奇的白開水變好喝了」，又提到果乾水「不僅喝起來有味道，又可以真正補充到水分」。

而中醫師則說明「如果不愛白開水，可在水裡加一點點檸檬，或吃時令的西瓜、哈密瓜、香瓜等水果」，建議不喜歡喝水的民眾可利用其他小撇步補充水分！

酷暑到來，待在室外曝曬容易導致身體脫水，一旦察覺到身體的變化就應該要提高警戒，也可以參考以上網友熱議的脫水徵兆及建議，並適時補充水分，讓你一整天都水潤健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「脫水」相關討論則數。觀測期間：2023/04/28~2023/07/27，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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