到花蓮賞金針花怎麼走？六十石山赤科山花季交管出爐

花蓮金針花季開跑，兩大金針山富里六十石山、玉里赤科山留花面積超過60公頃，預計湧入大批人車，但受去年地震及日前颱風影響，聯外道路都不好走，明起至10月10日山區將實施交通管制；至於民眾最期待的花況，目前約開1成，估計再過一個星期會陸續盛放。

玉里警分局今天公布花季交通疏導計畫，赤科山和六十石山的交管時間都是8月12日至10月10日，每天上午8時至下午5時30分的管制時間內，全線禁止甲、乙類大客車通行。

富里鄉農會表示，六十石山花區因東里產業道路在去年0918地震後受損，尚未修復，今年花季禁止通行，將由竹田路段雙向通行上下山。

玉里警分局四組組長陳暐傑說，六十石山將採單線雙向輪放通行，上山將於雙時（例：10時）在東富禪寺放行，下山則於單時（例：11時）在意象廣場放行。

赤科山則從竹林產業道路上山、赤科山產業道路下山，下山管制放行時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時30分、下午3時30分至3時50分。玉溪地區農會提醒，原高寮便橋受損，請沿193縣道上赤科山。

玉里警分局表示，花季期間將在山區設置警察服務站，受理報案，也提供為民服務及諮詢，還將派員在園區內定點及機動巡邏，維持交通秩序，並針對民眾違規停車加強勸導及告發。