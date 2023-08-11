快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

到花蓮賞金針花怎麼走？六十石山赤科山花季交管出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮金針花季將開跑，目前花開約1成，預估8月20日後花況會愈來愈好。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，目前花開約1成，預估8月20日後花況會愈來愈好。圖／玉里警分局提供

花蓮金針花季開跑，兩大金針山富里六十石山、玉里赤科山留花面積超過60公頃，預計湧入大批人車，但受去年地震及日前颱風影響，聯外道路都不好走，明起至10月10日山區將實施交通管制；至於民眾最期待的花況，目前約開1成，估計再過一個星期會陸續盛放。

玉里警分局今天公布花季交通疏導計畫，赤科山和六十石山的交管時間都是8月12日至10月10日，每天上午8時至下午5時30分的管制時間內，全線禁止甲、乙類大客車通行。

富里鄉農會表示，六十石山花區因東里產業道路在去年0918地震後受損，尚未修復，今年花季禁止通行，將由竹田路段雙向通行上下山。

玉里警分局四組組長陳暐傑說，六十石山將採單線雙向輪放通行，上山將於雙時（例：10時）在東富禪寺放行，下山則於單時（例：11時）在意象廣場放行。

赤科山則從竹林產業道路上山、赤科山產業道路下山，下山管制放行時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時30分、下午3時30分至3時50分。玉溪地區農會提醒，原高寮便橋受損，請沿193縣道上赤科山。

玉里警分局表示，花季期間將在山區設置警察服務站，受理報案，也提供為民服務及諮詢，還將派員在園區內定點及機動巡邏，維持交通秩序，並針對民眾違規停車加強勸導及告發。

今年赤科山留花面積約36公頃、六十石山約25公頃。玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，目前花開僅約1成，但日前大雨催花，預計近日就會陸續綻放，8月20日以後花海會愈來愈美麗。

花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供
花蓮金針花季將開跑，玉里警分局做好交管準備，今天公布相關措施，提醒民眾注意。圖／玉里警分局提供

赤科山 農會 地震

延伸閱讀

每年必朝聖！ 台東太麻里「絕美金針花秘境」花期開跑 忘憂谷、千禧亭鳥瞰人間仙境

花蓮壽司名店被指食材過期 衛生局稽查發現效期舊標籤沒撕

新北因應豪大雨特報 7、9號越堤道交管人車只出不進

再開放陸客仍無台灣 花蓮旅宿業者嘆可惜 曝外國客不來原因

相關新聞

新北三鶯暴雨又淹水 時雨量60毫米淹水20公分

新北市下午下起午後雷陣雨，雨勢從北部南區宜往西南區，三峽、鶯歌開始下起大雨，時雨量達60毫米，也造成部分路段開始淹水。

雨彈升級！12縣市豪大雨特報 恐下到晚上

雨彈升級。氣象局針對新北及桃園等12縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

午後雷雨開炸視線不清出事故 台65線塞到動彈不得

新北市下午一時起開始午後雷陣雨，伴隨陣陣雷聲轟隆巨響，大雨導致視線不清，台65線接國道三號往桃園路段也因此發生事故，導致...

雙北桃竹苗大雷雨開轟 多處山區暴雨「國家級警報響」

氣象局發布新竹縣、桃園市、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；並發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至...

影／霧社水庫漂流木清除將花1個月 台電第8天洩洪排砂

仁愛鄉是霧社水庫重要的集水區，致災豪雨雖帶來大量的儲水，但湖面上密密麻麻的漂流木，一度占據四分之一個水庫面積，近年罕見的...

北市抽查游泳池不合格比例8成 議員曝這3處合格率最差

夏日是戲水旺季，台北市議員王欣儀發現，市府研考會近期在12個行政區各抽查一處游泳池，不及格比例逾8成，最差的項目是「廁所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦