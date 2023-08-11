何時喝轉骨湯？不是看喉結也不是月經 先看這邊長毛沒

轉骨湯何時要喝？怎麼喝？藥師公會全聯會出書《與藥師做朋友-0~99歲養生寶典》，針對主題分類提供從小朋友到銀髮族的養生食譜。藥師謝皓丞說，轉骨湯主要功能在強健脾胃，不建議家長過早給孩子服用，黃金期男女有別，女生是10至16歲，男生則是12至18歲，重點不在於喉結是否發育或是初經是否報到，關鍵點在於私密處是否長毛。

藥師公會舉辦新書發表會，藥師刊物總編輯許嘉紋表示，這次新書有專業的中藥材講解，並且內容適用全家大小的藥膳食譜，從小孩過敏、兒童考試壓力、青春期轉骨、求好孕、長者血壓等各種主題都有。

謝皓丞以「通天轉骨湯」烹飪方式為例說明，作法簡單只要五分鐘備料就可以上桌，堪稱是做忙碌的父母用最簡單的方式幫孩子長高；食材包含通天草、黃耆、黨參、炒白朮、甘草、枸杞、紅棗，可搭配雞肉或者排骨燉湯，具開胃健脾。他說，作法相當簡單只要把食材燙熟丟入電鍋內鍋，並在外鍋加兩杯水，等到電鍋「跳起來」加點鹽巴就完成。

謝皓丞表示，轉骨湯一年約補兩次，分別在春分、秋分，一次期間約三個月，每周喝1至2次，全家都可以一起喝，惟高血壓、燥熱者要特別注意應該避免服用。

謝皓丞也說，父母容易擔心錯過孩子補身體的關鍵期，但切記不要急太早服用「轉骨方」，避免發育過早，通常女生發育黃金期在10到16歲，男生則是12到18歲，需注意飲食、作息（晚上九點後睡覺）和規律運動，再搭配轉骨方輔助發育，會較有效果。至於何時開始服用？他說，重點不在於喉結是否發育或是初經是否報到，關鍵點在於私密處是否長細毛。

針對上班族，藥師商錦文則推薦，杞菊果凍、桂圓紅棗茶和免疫茶，具有護眼、抗憂鬱以及提升免疫力的效用。他提醒，若民眾身體屬於虛寒體質喝到寒性的中藥材恐怕會有副作用產生，像是容易腹瀉、手腳冰冷、女性朋友恐怕容易出現經痛等問題，在烹飪藥膳時要特別注意，或者諮詢藥局藥師。