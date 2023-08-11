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午後雷雨開炸視線不清出事故 台65線塞到動彈不得

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台65線接國道三號往桃園路段發生事故，導致目前台65塞到動彈不得。圖／民眾提供
台65線接國道三號往桃園路段發生事故，導致目前台65塞到動彈不得。圖／民眾提供

新北市下午一時起開始午後雷陣雨，伴隨陣陣雷聲轟隆巨響，大雨導致視線不清，台65線接國道三號往桃園路段也因此發生事故，導致目前台65塞到動彈不得。

GOOGLE MAP顯示，台65線從板橋匝道往南開始一路塞車，甚至已經塞成紫爆色，塞車路況一路綿延到三峽才開始舒緩，連公車司機都無奈表示全部都在塞車。而北上路段也從桃園開始塞車，兩邊車流都相當擁擠，民眾在公車上拍下目前台65車流狀況，可見大雨造成視線不佳，引發事故後導致車流情形雪上加霜。

午後雷陣雨今天下午一時半許開始降雨，新北市府災害應變中心已三級開設，昨天淹水情況歷歷在目，唯恐今天再度發生相同狀況，天氣管理公司表示目前雨勢聚集新北南區，未來一小時內發展是關鍵。

天氣管理公司表示，今天午後雲層目前聚集在北部南區山區，有機會往新北西南土樹三鶯、桃園地區移動，需觀察未來一小時內的對流情形，目前看來雨勢不如昨天猛烈，但仍需持續觀察天氣走向。

台65線接國道三號往桃園路段發生事故，導致目前台65塞到動彈不得。圖／民眾提供
台65線接國道三號往桃園路段發生事故，導致目前台65塞到動彈不得。圖／民眾提供
GOOGLE MAP顯示，台65線從板橋匝道往南開始一路塞車，甚至已經塞成紫爆色，塞車路況一路綿延到三峽才開始舒緩。圖／GOOGLE MAP翻攝
GOOGLE MAP顯示，台65線從板橋匝道往南開始一路塞車，甚至已經塞成紫爆色，塞車路況一路綿延到三峽才開始舒緩。圖／GOOGLE MAP翻攝

塞車 國道

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