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中西醫合併治療癌症 有助抑制腫瘤生長或轉移

中央社／ 台北11日電

癌症蟬聯國人10大死因榜首41年，多半以西醫開刀、化療或標靶為主要治療方式，中醫師公會今天表示，研究發現中西醫藥合併治療能有助抑制腫瘤生長或轉移，增加存活率。

中西醫合作治療急重難症成治療趨勢，中醫師公會全聯會理事長詹永兆今天在記者會中指出，不少癌症患者在治療時都會搭配中醫輔助治療降低副作用帶來的痛苦。

詹永兆表示，中西醫合作治療施行已久，現行有4項中醫整合治療計畫，包含西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療試辦計畫、中醫癌症患者加強照護、急症處置、慢性腎臟病門診加強照護計劃。

中國醫藥大學附設醫院中醫部主任黃升騰簡報臨床研究發現，搭配中醫輔助治療可提升非小細胞肺癌存活率、降低糖尿病患者罹患肝癌發生率。

花蓮慈濟醫院總院長林欣榮則提到，臨床試驗發現當歸草藥中的BP成分具有抗癌、抗老化作用，目前已結束2A期臨床試驗，腦積水病患引流後搭配不同類型中西治療都有不錯效果，甚至有患者原本無法行走，治療後已經可以自行行走。

林欣榮強調，只要確認病症，透過中西合作治療，適時搭配針灸、復健就有機會讓病患恢復健康。

中醫 患者 癌症

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