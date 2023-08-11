北市抽查游泳池不合格比例8成 議員曝這3處合格率最差

夏日是戲水旺季，台北市議員王欣儀發現，市府研考會近期在12個行政區各抽查一處游泳池，不及格比例逾8成，最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」其他缺失包括地磚破損、兒童戲水池台階及滑水道長青苔，置民眾安危不顧，市府的督導形同虛設。市府表示，相關查核的缺失，會納入未來招標評選的參考。

研考會以1行政區挑1游泳池為原則，針對前港公園、榮星花園、內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、青年公園、玉泉公園、山豬窟、龍門國中、中正國中、博愛國小及松山國小共12個游泳池做現場考核。只有木柵焚化廠及青年公園游泳池及格。

缺失包括，地磚生鏽、破損、地板未置放防滑設施、階梯防滑條脫落，還有的是兒童戲水池台階、滑水道長青苔未清除，或是滑水道水池破損施工仍開放使用、游泳池邊未備妥救生繩等缺失

王欣儀指出，考核表現最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」，平均合格率只有22.22%，有一半的游泳池在此項目的合格率掛「零」。質疑這些不合格的情形是否已長期存在？平均合格率如此低，代表自我管理非常差，市政府的督導也形同虛設。

王欣儀指出，這次抽查結果恐怕只是「冰山一角」，目前北市教育局、體育局主管的游泳池就有153個，若按這次的合格率來推估，恐怕有超過125個游泳池是不及格的，這種管理品質市府是要如何對市民交待？

北市體育局指出，相關缺失已完成改善，體育局10日現場複勘；另針對油漆剝落不影響民眾使用及安全項目，要求委外營運廠商修繕，並納入場館自檢，未來不定期查察稽核，缺失如未改善將依契約規定進行處罰。

北市教育局表示，會加強學校自我檢核、跨局處聯合稽查及學校內控查核督導改善，與市府體育局、消防局、衛生局、建管處各相關局處就泳池設備及安全管理、人員健康檢查、場地及衛生管理、消防安全管理及建築物安全管理等面向進行聯合檢查，相關查核缺失，納入未來招標之評選參考。