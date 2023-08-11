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雙北桃竹苗大雷雨開轟 多處山區暴雨「國家級警報響」

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雙北桃竹苗大雷雨開轟 多處山區暴雨「國家級警報響」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
氣象局發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

氣象局發布新竹縣、桃園市、苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；並發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台北市：文山區、南港區。

新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區。

桃園市：大溪區、龍潭區、復興區。

新竹縣：竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。

苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

氣象局發布新北市石碇區、新北市新店區、新北市坪林區、新竹縣橫山鄉山區暴雨，針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午3時35分。並針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至下午3時38分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

暴雨 大雷雨

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