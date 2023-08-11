亞洲國際郵展開展 2.6億最貴郵票「一分洋紅」首登台

2023第39屆亞洲國際郵展即日起至8月15日在台北世貿一館A區開展，其中一大亮點為首次展出世界上最珍貴郵票、價值2.6億元的「英屬蓋亞那一分洋紅」，行政院長陳建仁今出席開幕也前往參觀；交通部長王國材出席也說，郵票就像是國家的名片，代表文化、風土民情，最吸引人的還是郵票背後的故事，歡迎觀光客到台北順道來看看郵展。

亞洲國際郵展今年以「Wandering in the Stamp World 方寸世界 任君遨郵」為主題，邀請亞洲集郵聯合會所屬26個國家參與，其中展出價值2.6億元「英屬蓋亞那一分洋紅」；「華郵第一古封」、「郵政商票實寄封」及「臺灣郵票實寄封」等經典華郵；歷屆亞展榮獲大獎(GP CLUB)的21部展集選粹等。

陳建仁表示，他本身就是集郵者，不僅能增加知識、怡情，也能會友，現在每年也都有蒐集一本中華郵政推行郵票集，他的哥哥念高雄中學時創立集郵社，甚至用郵票貼出世界地圖，在當時頗有知名度。疫情期間感謝中華郵政站在第一線幫助政府配送口罩、酒精、快篩到郵局，這次也展出疫情期間推行的防疫郵票及感恩郵票，希望展現社會和諧，使台灣越來越溫暖。

王國材表示，今年亞洲國際郵展有26國來台參與，共89攤、1050框，中華郵政每天也推出不同主題郵票，展現台灣美麗風景。雖然現在集郵的人越來越少，但郵票就像是國家的名片，代表一國文化、風土民情，最吸引人的還是郵票背後的故事，這次希望透過精彩主題讓大家認識郵票美麗，今年600萬國際觀光客沒問題，歡迎大家到台北順道來看看郵展。

亞洲國際郵展展出國內、外各類珍貴郵集約1050框，並有89個來自各國的郵政及郵商設攤，另規劃沉浸式主題區、騎郵台灣互動體驗及多元舞台活動，並結合「社群濾鏡」應用AR科技互動等。