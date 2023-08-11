桃園鶯歌路基流失影響3萬名旅客 台鐵一周內設擋碴牆

台鐵桃園鶯歌間（K53+800至K54+600）昨天午後受豪大雨影響致路基流失，改採單線雙向行車，適逢下班時間影響大批通勤族。台鐵局今天表示，此次事件共影響114列次、30055名旅客，將於一周內完成流失路段簡易擋碴牆，並於鳳鳴臨時站工地排水側溝、及北端臨時軌擋土牆內方設置抽水機，同時檢討永久站設計排水需求與容量。

台鐵局表示，昨天下午因瞬間超大豪雨致災，台鐵鶯歌至桃園間(K53+800)東正線路基流失40公尺，考量行車安全封鎖東正線，暫以西正線單線雙向運轉，經工程單位出動人員、機具，漏夜進行搶修，共動員重機械6輛次、50人次，將流失路基回填並穩定路線，並試車運轉，整體復原工作於今天清晨5點16分完成，恢復雙線正常營運。

台鐵局表示，鐵道局今已共同研擬因應措施，現場已完成排水系統清理，將於一周內完成流失路段簡易擋碴牆，避免石碴沖刷至排水溝，造成路基流失；於鳳鳴臨時站工地排水側溝、及北端臨時軌擋土牆內方設置抽水機，增加排水能量，並將雨水疏導至區域排水系統；鳳鳴站永久站設計應檢討整體排水需求與容量，避免將來地下化路段發生雨水宣洩不及情形，工程進行期間也應妥為設計階段性排水方案，確保不再淹水。

台鐵局指出，今天清晨6點許，交通部政次胡湘麟、台鐵局長杜微及台北工務段段長王立德等人至現場勘查復原情形。胡湘麟指示，在修復路段確認路線穩定前，應維持車輛慢行通過並派專人監視確保安全，短期及中長期各項因應措施應積極落實執行。