花蓮縣大雷雨狂轟到下午 慎防劇烈降雨雷擊

氣象局發布花蓮縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：花蓮縣鳳林鎮、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、秀林鄉、萬榮鄉。

今天西南風影響，水氣偏多，易有短延時強降雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。