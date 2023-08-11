放寬！ 務農感染登革熱 可申請農職保傷病給付、就醫津貼

本土登革熱近日升溫。農業部近期發布解釋令，放寬讓農民在實際務農期間感染登革熱，自不能工作第4天起，可申請農業職業災害保險傷病給付、就醫津貼。

勞保局農民保險組組長黃美瑩表示，由於登革熱在作業上來不及列入農職保的職業病項目，農業部在7日發函解釋，基於農職保傷病給付是為了補償被保險人因從事農作遭遇職業傷病，不能工作正在治療中，導致收入減少，並考量登革熱現為第二類法定傳染病，民眾感染時應配合接受主管機關檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，因此針對農民因務農感染登革熱，訂定相關替代措施，保障農民權利。

黃美瑩表示，農職保被保險人必須出具醫療院所診斷證明書，上面載明感染登革熱、疑似感染登革熱、或登革熱快篩陽性者替代，勞保局也會請在地農會協助確認申請人的務農事實。

黃美瑩說，務農期間感染登革熱的農職保被保險人，若要請領農職保傷病給付、就醫津貼，必須具備4項要件，包括因實際從事農業工作致感染登革熱、須就醫治療、不能工作4日以上、喪失或減少收入。

有關可領取的傷病給付、就醫津貼計算方式，勞保局說，根據衛福部疾管署編著出版的「登革熱臨床症狀、診斷與治療」，登革熱整個病程約14天，農職保傷病給付及就醫津貼，自不能工作之「第4日」起發給。傷病給付部分，事故當月月投保金額20400元的70%，每日可領476元。就醫津貼則是「門診」每日50元、「住院」每日900元，發給日數依傷病給付核付日數一併核給。熱無法工作超過14天以上，可提出相關就診證明，勞保局將據實發給。

勞保局舉例，如果被保險人在7月11日因務農感染登革熱，門診治療至7月24日都不能工作，合計14天，可請領傷病給付及就醫津貼為：476元×11日＋50元×11日＝5786元。

黃美瑩說，目前還沒有農職保被保險人來申請，但已聽聞農會反映有個案。