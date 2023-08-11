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兩岸觀光開放遙遙無期引怒火 王國材：陸方已讀不回

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院長陳建仁表示，有透過適當管道跟大陸表達意見，但目前還沒接到大陸善意回應。記者周湘芸／攝影
行政院長陳建仁表示，有透過適當管道跟大陸表達意見，但目前還沒接到大陸善意回應。記者周湘芸／攝影

兩岸觀光開放遙遙無期，旅行業看不到政府誠意，紛紛怒批等到快翻臉，不排除發起抗爭，外界也質疑，少了陸客加持，交通部觀光局年底迎六百萬人次國際觀光客目標恐難達標。行政院長陳建仁表示，已透過適當管道跟大陸表達意見，但目前還沒接到大陸善意回應；交通部長王國材也說，透過小兩會表達希望對談，但（陸方）都是已讀不回。

大陸昨宣布恢復團客赴78國旅遊，但台灣仍未包含在內。台灣旅行業界認為，我方不願釋出善意，雙方僵持不下，只是在懲罰業者，已經對政府失去信心。

陳建仁表示，根據最新統計，今年截至目前國際觀光客已有340萬人次來台，歡迎世界上各國旅客來台欣賞台灣之美，也有信心達到600萬人次目標，謝謝觀光局跟業者努力。疫後強調健康永續兩岸交流，希望在和平對等、彼此尊重、務實情況下做交流溝通，這方面也有表達願意促進兩岸溝通的誠意，像是開放國人到大陸自由行、到當地大學念書等，觀光方面也透過適當管道跟大陸表達意見，但目前還沒接到大陸善意回應。

王國材則說，大陸現在希望台灣團客過去，但禁止他們團客過來，這段時間我方透過小兩會機制傳授很多訊息希望來談，但（陸方）都是已讀不回，若僅單向開放我們團客到大陸去玩，他們團客沒進來，對我們旅宿、餐飲業及做Inbound旅行業不公平，這部分已經透過觀光局表達希望小兩會趕快開，但還沒得到正式回應，會持續溝通。若大陸同意團客進來，我們也會同步開放團客過去。

王國材也說，專做到大陸旅行團的Outbound旅行業者的確面臨到經營問題，但專接陸客團來台的Inbound業者及旅宿業也是期待能對等開放。今年國際觀光客來台很踴躍，雖然100萬人次陸客沒有來還是能達到600萬人次國際觀光客目標，但還是期待陸客可以到台灣看看。

陸客 王國材 觀光局

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