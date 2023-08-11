【重磅快評】我們不關心地球 自然生態將有劇變

一週前，屏東牡丹鄉旭海村海邊有民眾看到一隻疑為海豹的哺乳類動物，目擊者沒有靠近，只拍照、錄影，初判是「鰭足類」哺乳動物，鰭足類有四個分支：海豹、海狗、海獅、海象，可以確定不是海象，因為沒有著名的大牙；推測可能是海豹。海豹為什麼岀現在屏東海邊？這意味什麼？這事件寓意自然環境有重大變化，但國人顯然不關心。

如果這隻一公尺多長渾圓的哺乳類動物確認是斑海豹，那傳遞的訊息應該重視；斑海豹原本棲息於高緯度寒冷水域，不太可能來到亞熱帶的屏東海邊，而且活力還不錯！這意味什麼？台灣第一次記錄到斑海豹是一九三二年於台北石門海邊，斑海豹闖進漁民的漁具中，漁民沒看過這生物，好心送到動物園，可是這隻海豹沒好久即不明原因死亡，當時推論是棲息環境不合適，寒水域生物不適應亞熱帶。

之後台灣也曾有斑海豹被看到，頻率大概是一、二十年一隻；奇怪的是沒好久前新北瑞芳鼻頭港也發現斑海豹，漁業專家推測大氣變化、氣候變遷跟著洋流過來，「據說越南也看到過」；鼻頭角那隻試圖圍捕時，海豹迅速躲到海裡，之後又在岸邊看到，說明此地海豹有食源，沒有天敵。該關切的是海豹出現頻率大增是什麼原因？如果屏東的海豹不見了，台灣就得繃緊神經。

這些年台灣的保育工作確實有頗大進步，例如保育單位最近紅外線攝影機拍到曾文溪下游的河川地有石虎影像，這地方上次記錄到石虎影像是十七年前，在白河的鹿寮水庫集水區，為什麼十七年此地沒有石虎？一些石虎新聞都發生在中部，且多是路殺事件？原因是都市發展、道路建設、工業區開發把西部切割了，台灣島原來是山林→河川→平原，一路連到海洋，但這橫向聯繫斷掉了，石虎各地族群無法聯繫，族群脆弱化。

保育單位這幾年做了橫向廊道修補、整建，讓石虎棲地可以互通，曾文溪也有石虎回原棲地，讓石虎族群更健康，也讓台灣的保育體質更健康。