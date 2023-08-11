西南風+對流發展旺 南部、台北市山區大雨特報

西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天南部、東部、東南部地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響時間至晚上。

大雨：台北市山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

今天西南風影響，水氣偏多，易有短延時強降雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。