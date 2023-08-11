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登革熱疫情升溫防蚊蟲 婦人消毒藥水濺到眼化學性灼傷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
進行清潔消毒作業時，戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生。圖／彰基提供
進行清潔消毒作業時，戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生。圖／彰基提供

近日夏季蚊蟲盛行，登革熱疫情持續升溫，南投一名婦人7月底自行消毒使，用噴霧器噴灑消毒劑，不慎將藥水噴濺到眼睛，立即感到劇痛難忍，視力模糊、淚水直流，趕緊到水里鄉急診救護站求助，醫師判斷已化學性灼傷，給予2000cc的生理食鹽水沖洗眼睛才舒緩。

婦人在事發當天上午7點前往水里鄉急診救護站，彰基急診暨重症醫學部主治醫師陳顥仁表示，檢查了婦人雙眼，看到雙眼結膜紅腫，推斷是化學性灼傷，於是給予2000cc的生理食鹽水做眼睛的沖洗，隨後開立眼藥膏與止痛藥，讓她安心回家休息。

陳顥仁指出，清潔消毒作業時應戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生，並且保持通風及注意勿過度噴灑，造成物質濃度過高，若將各種清潔劑混合使用，可能因化學反應產生有害物質，例如常見的洗廁所時把鹽酸加上漂白水，結果產生氯氣，造成中毒。居家常用的酒精，也可能造成化學性灼傷使角膜破皮，也有將殺蟲劑或消毒劑放在一般寶特瓶裡，造成誤食的狀況。

他也說，正確使用噴灑產品是在使用噴灑產品時站在上風處，保持適當距離，避免噴霧直接對準臉部和眼睛，確保噴霧方向遠離自己，以減少物質飛散和接觸的風險。很多清潔產品都會揮發，吸入後會造成刺激性的化學傷害，接觸到眼睛或皮膚也可能灼傷，因此要保持通風。

若真不慎噴灑物質進入眼睛或皮膚，立即用清水沖洗受影響的區域，至少15分鐘，如果感到持續刺痛、紅腫、灼熱或有其他不適症狀，立即尋求專業醫療幫助。

民眾噴霧器噴灑消毒劑時，不慎將藥水噴濺到自己眼睛，立刻感到劇痛難忍，視力模糊、淚水直流。示意圖，非新聞當事人。圖／彰基提供
民眾噴霧器噴灑消毒劑時，不慎將藥水噴濺到自己眼睛，立刻感到劇痛難忍，視力模糊、淚水直流。示意圖，非新聞當事人。圖／彰基提供

醫師 登革熱

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