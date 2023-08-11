聽團仔快記行事曆！十大不能錯過的音樂祭 一起High翻2023下半年

𝄞 每個月都能泡在音樂裡 ♪

2023年已經過了一半，喜愛音樂的樂迷們有哪些歌手、樂團還沒追到呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理網路聲量最高「2023下半年十大音樂祭」，快把想去的音樂祭時間記在行事曆，好好規劃一場音樂之旅，讓2023年不留遺憾！

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No.1 新北市貢寮國際海洋音樂祭

時間：9月15至17日

地點：福隆海水浴場

新北市貢寮國際海洋音樂祭是每年夏天的音樂圈盛事，今年一連舉辦三天、邀請海內外30組陣容開唱，包含拍謝少年、甜約翰、美秀集團、老破麻O.S.D等人氣陣容，更有韓國DickPunks、泰國團體Getsunova會以跨樂團形式，搭配八十八顆芭樂籽將與隨性Random合作演出。而34屆金曲獎雙得主葛西瓦，也會與Matzka搭檔演出，相當令人期待。「有辦就給讚」、「北部有貢寮音樂祭、南部有墾丁春吶音樂」。

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image source: 新北市貢寮國際海洋音樂祭

No.2 浪人祭｜王城龍宮．深海夜遊

時間：10月13日至15日

地點：台南安平觀夕平台旁大草皮

今年浪人祭以「王城龍宮．深海夜遊」為主題，化為深海龍宮，在夕陽西下的時分，廣邀眾人共赴為期三日的秋夜晚宴。延續以往環保的核心理念，浪人祭鼓勵樂迷自行攜帶餐具，活動現場也會按照慣例提供環保餐具租賃，落實垃圾減量。目前公布的演出陣容有美秀集團 ft.阿跨面、Sunny Day Service (JP) 以及deca joins，引起樂迷們熱烈討論，「陣容真的好強」、「去台南一定要參加浪人季的吧」、「視覺帥到爆！」

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No.3 新北市河海音樂季

時間／地點：

8月12、13、19、20日／淡水漁人舞臺

8月26、27日／新北大都會公園

河海音樂季今年同樣有雙主場，在浪漫的漁人碼頭、蓊蔚的河岸公園欣賞無妄合作社、芒果醬、滅火器等多組獨立樂團熱血演唱，除了期待表演，去年參與的網友還提到，「超有記憶點的歌，開著我的車～開著我的大車」、「背景音樂播放的品牌的主題曲聽久了真的超洗腦」。這首討論度超高的背景樂，其實是ISUZU台北合眾汽車的品牌主題曲。

今年ISUZU也不缺席，將在8月26、27日新北大都會公園規劃ISUZU主題展區，讓路過民眾打卡上傳社群媒體；另有設置闖關體驗，多項好禮要送給大家。若是車主現場出示ISUZU行照，即可獲得活動專屬車主禮一份。

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image source：新北市河海音樂季

No.4 火球祭

時間：11月25日至26日

地點：樂天桃園棒球場

「火球祭」睽違了三年將會再度回到紅土上，於樂天桃園棒球場舉辦，雖然還沒公佈確切的演唱卡司，但消息一出就讓許多樂迷沸騰，「票價再貴也要買阿！希望不要秒殺阿」，不少網友擔心自己搶不到票，開始鼓吹「火球一點都不好玩，奉勸大家不要買」、「完全沒聽過的音樂祭，應該很無聊，大家不要買」、「聽說一堆日本很吵的樂團，真的不要買」。

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No.5 LUCfest 貴人散步音樂節

時間：11月3日至5日

地點：台南市中西區多場館

從2017在台南開始的貴人散步音樂節，今年邁入第7年，集結來自世界各地多種面向的77組音樂人，搶先公布7組幸運的種子音樂人，包括Salasa、黃浩庭、李權哲、イルカポリス 海豚刑警、溫蒂漫步等。樂迷網友期待地說，「一年的音樂祭數十場，這場最不能錯過，有別其他的音樂祭，貴人散步有獨特的選團品味」、「溫蒂漫步回來貴人了」、「Salasa好聽」、「貴人散步音樂祭真的超讚，還可以順便參訪古蹟」。

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No.6 世界音樂節在臺灣

時間：10月12日至15日

地點：臺北流行音樂中心

今年以「無框X多元文化=你+未來（Make Your Frameless World.）」為主題，強調複文化與無框架的多元跨國音樂、藝術體驗。第一波卡司名單包含韓國薩滿靈魂創作團體 ADG7、烏克蘭實驗創作團體 Balaklava Blues 兩組重量級國際藝人將首度來臺，臺灣的空靈女聲葉穎與韓國創作女聲Ohelen也會帶來首次攜手的跨國共製演出。「好期待」、「這回場地感覺好像還不錯耶」、「變成在北流欸！」

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No.7 無限自由音樂藝術節

時間：10月27日前夜祭、10月28日至29日

地點：台灣埔里 顏氏牧場

「無限自由音樂藝術節」是台灣目前海拔最高的音樂節，位於台灣的中心點：南投埔里，2023年維持集結多元風格音樂與藝術於一身的初衷，今年將有破200組樂團歌手與表演團體輪番演出。消息釋出後，網友們都感到迫不及待，「終於要有日本龐克團來了嗎....」「我準備好了！」

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No.8 諸羅祭

時間：12月2日至3日

地點：嘉義舊監獄宿舍群

「諸羅祭」是從校園演唱會形式出發，以嘉義舊地名「諸羅」命名，不僅透過這場活動帶領大眾認識好音樂，更透過音樂讓大家更認識嘉義這塊土地，今年以「社交恐聚鎮」為主題，表演名單尚未公布，就吸引許多樂迷好奇，「這次要請什麼團？」「支持」、「觀望12月諸羅祭，全押有沒有美秀了！」

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No.9 漂遊者森林音樂祭

時間：12月8日至10日

地點：尚未公布

漂遊者森林音樂祭2023年的資訊尚未公布，但2022年在麗寶樂園落羽松林舉行，有大規模雙舞台、超過20組超強重量級卡司像是李有廷、拍謝少年、李權哲、楊乃文等輪番上陣，官網粉專一釋出活動時間，就讓粉絲相當興奮，「來了」、「買起來了」、「終於公布了」、「超級期待！！！！」

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No.10 雨山祭｜第八屆政大音樂節

時間：9月24日

地點：國立政治大學

「雨山祭」是學生們的音樂盛典，由第八屆政大音樂節籌備團隊主辦，活動當天將有主副兩座舞台輪播演出，卡司包括椅子樂團、南西肯恩、庸俗救星、靈魂沙發、JADE等。此外，將有超過80攤特色攤商，營造出最有文山風味的雨山市集。卡司名單列出後，網友紛紛表示，「有夠會請」、「有國蛋!!而且走路能到，可以喝酒了」、「好頂⋯」「想去」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年07月30日，共7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『音樂祭』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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