西南風持續影響！賈新興曝逐日雨區 下周三起水氣增

今天持續受到西南風影響，水氣偏多，易有短延時強降雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨發生的機率，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，西半部沿海深夜至隔天中午前易有局部雨。

他說，明天偏西南風且水氣增多，苗栗以南沿海於清晨至中午前有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

周六至下周二清晨至中午前嘉義以南有局部短暫雨，午後中部山區、南部山區、新北及宜蘭有零星短暫陣雨。

下周三至下周五水氣增加，清晨至中午前西半部有短暫雨， 午後各地有局部短暫陣雨。下周六至20日，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。 後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊