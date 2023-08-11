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台南地區豪雨特報！今西部慎防大雷雨 下周降雨範圍再擴大

今天大雷雨由南往北！這些縣市要慎防 西南風影響還要1周

旺盛大雷雨可能到晚上 西南風還要影響7天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，圖為昨天台南市仁德區道路積水，居民都要「撩溪」通行。記者李文德／攝影
今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，圖為昨天台南市仁德區道路積水，居民都要「撩溪」通行。記者李文德／攝影

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天仍是受到低氣壓帶來較多的西南風水氣影響，雖然低氣壓逐漸往西移動，預報資料顯示水氣量比昨天有稍微減少，但是整體降雨還是偏多。

他說，南部沿海平原地區昨晚起就陸續有降雨的狀況發生，到了今天清晨前後配合海陸風環流，沿岸對流發展又更加旺盛，降雨還是相當明顯。南部今天持續留意較大雨勢出現，尤其沿海地區，內陸山區的降雨就相對較少。

嘉義以北的中北部地區，還有東半部地區，持續留意白天熱對流發展帶來的降雨。吳聖宇表示，電腦模式預測還是有機會出現旺盛的大雷雨，可能持續到入夜甚至晚間，中午後外出多加留意天氣變化。

明天、周日大陸上空的低氣壓持續向西移動逐漸遠離，不過，他說，西南風環境還是存在，水氣雖然會減少，但天氣還是不太穩定，迎風面的南部地區還是會有機會斷斷續續出現短暫陣雨或雷雨，夜晚到清晨因為配合海陸風環流，對流發展機會高，會是比較主要的降雨時間，局部區域雨勢仍然會比較大。

吳聖宇說，其他地方周末持續注意白天的熱對流雷雨，特別是中午過後到入夜前會是主要的降雨時段，熱對流發展旺盛的時候也會有局部單點的瞬間大雨現象。山區或是危險低窪地區避免前往，以策安全。

下周天氣部分，他表示，下周一至周四仍是西南風配合低壓帶的影響，迎風面降雨搭配其他區域午後熱對流雷雨的天氣型態還會持續，整體天氣可能要等到下周後半、18日之後，高壓勢力增強才會有所改變，詳細變化有待觀察。

關於颱風動態，中央氣象局資料顯示，中度颱風蘭恩今天凌晨2時的中心位置在硫磺島東北方220公里海面上（台北東方2160公里海面上），以每小時9公里速度，向北進行。卡努颱風今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位置在南韓首爾北方100公里之處，以每小時15公里速度，向西北進行。

吳聖宇說，蘭恩颱風下周將會趨向日本東部，前往日本本州東部以及日本東北地區要特別注意，預估蘭恩颱風將為日本帶來不小的影響。

他表示，短時間台灣沒有颱風威脅，進入8月下旬之後，颱風發展的區域可能重新回到南海、菲律賓一帶，到時候是否再有颱風接近的機會。

中度颱風蘭恩今天凌晨2時的中心位置在硫磺島東北方220公里海面上（台北東方2160公里海面上），以每小時9公里速度，向北進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風蘭恩今天凌晨2時的中心位置在硫磺島東北方220公里海面上（台北東方2160公里海面上），以每小時9公里速度，向北進行。圖／取自氣象局網站

蘭恩颱風 日本

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