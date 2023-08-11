今天大雷雨由南往北 這些縣市慎防 西南風影響還要1周

西南風影響台灣已經1周，中央氣象局今天持續針對南部發布豪雨特報。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專表示，今天由南往北注意大雷雨，因為高壓貧弱，降雨區域也已開始往北擴展。

「天氣即時預報」說，近期，受到暖溼西南季風帶來豐沛水氣影響，迎風面的西南部豪雨不斷。統計昨天的累計雨量，前10名當中，有9名為台南市，並以台南安平257毫米為昨天雨量最多。

今天大雷雨注意區域，上半天是南部平地；受海陸風輻合影響，南部平地注意大雷雨。除台南外，雨區有往高雄挪動趨勢。

至於今天下半天大雷雨注意區域為中北東部、南部山區。海風增強，雲系往北推進，尤其北部、中彰投需留意較劇烈雨勢。

「天氣即時預報」說，根據預測，本次西南風降雨可能持續至下周四。提醒南部平地民眾，嚴防睡夢中開始、上班途中最大、又急又快的雨勢了。