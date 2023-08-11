快訊

秀泰影城疑近4千萬欠款未付 高雄MLD台鋁商場凌晨存封接管

台南地區豪雨特報！今西部慎防大雷雨 下周降雨範圍再擴大

今天大雷雨由南往北！這些縣市要慎防 西南風影響還要1周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天大雷雨由南往北 這些縣市慎防 西南風影響還要1周

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天「由南往北」注意大雷雨，因為高壓貧弱，降雨區域也已開始往北擴展。 圖／取自「天氣即時預報」臉書粉專
今天「由南往北」注意大雷雨，因為高壓貧弱，降雨區域也已開始往北擴展。 圖／取自「天氣即時預報」臉書粉專

西南風影響台灣已經1周，中央氣象局今天持續針對南部發布豪雨特報。非官方的民間氣象通報平台「天氣即時預報」臉書粉專表示，今天由南往北注意大雷雨，因為高壓貧弱，降雨區域也已開始往北擴展。

「天氣即時預報」說，近期，受到暖溼西南季風帶來豐沛水氣影響，迎風面的西南部豪雨不斷。統計昨天的累計雨量，前10名當中，有9名為台南市，並以台南安平257毫米為昨天雨量最多。

今天大雷雨注意區域，上半天是南部平地；受海陸風輻合影響，南部平地注意大雷雨。除台南外，雨區有往高雄挪動趨勢。

至於今天下半天大雷雨注意區域為中北東部、南部山區。海風增強，雲系往北推進，尤其北部、中彰投需留意較劇烈雨勢。

「天氣即時預報」說，根據預測，本次西南風降雨可能持續至下周四。提醒南部平地民眾，嚴防睡夢中開始、上班途中最大、又急又快的雨勢了。

大雷雨

延伸閱讀

豪雨炸台南 吳德榮：慎防大雷雨 下周降雨範圍再擴大

北市大雷雨…重慶北路三段積水至膝 路邊店家受災善後

西南風強勁主宰未來一周天氣 明天全台仍要留意劇烈降雨

下班小心雨還在下！國家警報響 雙北、宜蘭、桃園大雷雨

相關新聞

北台灣強降雨淹水 台鐵大誤點

受西南風影響，北台灣昨下午下起強降雨，雙北、桃園等地多處積淹水，台鐵桃園至鶯歌路線更因淹水一度中斷，上下行列車平均延誤四...

女染食腦蟲亡 親水設施停業採檢

我國出現第二例「福氏內格里阿米巴原蟲」（又稱食腦變形蟲）感染死亡個案，從發病至死亡僅一周。衛福部疾管署昨舉行專家會議，要...

親水遊樂館業者不解 其他人也天天泡水

北部一名卅多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」病逝，發病前曾至一家室內親水遊樂館，引發不少民眾恐慌，不過業者直言「很冤枉」，其...

豪雨炸台南 吳德榮：慎防大雷雨 下周降雨範圍再擴大

西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天台南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義、高...

本土登革熱延燒 屏東86歲婦病死

本土登革熱疫情延燒，台南市昨天再增56例，累積達1109例，東區增18例仍居高不下，另安南區12例、永康區11例，年齡介...

9年首見 1至5月酒駕死傷不減反增

酒駕肇事死傷事件近來依舊頻傳，台灣酒駕防制社會關懷協會統計，今年1至5月酒駕死傷人數4250人，較去年同期增198人，9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦