豪雨炸台南 吳德榮：慎防大雷雨 下周降雨範圍再擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕颱卡努（左）今天侵襲北韓，因地形及強垂直風切破壞，逐漸減弱消散。中颱蘭恩（右）增強中，向北轉西北、朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。圖為颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
輕颱卡努（左）今天侵襲北韓，因地形及強垂直風切破壞，逐漸減弱消散。中颱蘭恩（右）增強中，向北轉西北、朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。圖為颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天台南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今天侵襲北韓，因地形及強垂直風切破壞，逐漸減弱消散。

他說，中颱蘭恩增強中，向北轉西北、朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。另外，颶風Dora明天跨過換日線；作業上將會被收編為西北太平洋第8號颱風。

吳德榮表示，今天西南季風雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，低漥地區防淹水，易致災地區應持續注意坍方、落石、土石流。東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；北部23至35度，中部23至33度，南部24至33度，東部24至37度。

吳德榮說，自卡努颱風8月4日離台，其引進的西南季風，持續至今天已長達1周；明天至下周五仍受西南季風影響，大氣不穩定的程度，視挾帶水氣的多寡而定。

他說，明天至下周一水氣略減，西半部有局部陣雨或雷雨，以午後為主，有較大雨勢；下周二至周五水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

今天西南季風雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。本報資料照片
今天西南季風雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。本報資料照片

吳德榮 卡努颱風 氣象局

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