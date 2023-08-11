北台灣強降雨淹水 台鐵大誤點

受西南風影響，北台灣昨下午下起強降雨，雙北、桃園等地多處積淹水，台鐵桃園至鶯歌路線更因淹水一度中斷，上下行列車平均延誤四十至六十分鐘，由於正值下班尖峰時段，台鐵緊急開公路接駁車因應，其他區間列車也出現大幅延遲，板橋站列車誤點達半小時，基隆七堵火車站月台也擠滿等不到車的民眾，乘客苦嘆「下班路好漫長」。

昨天下午雷陣雨遍布北台五縣市，樹林、三峽、鶯歌區雨勢猛烈，部分路段都傳出積水，台北大同區最大時雨量超過一百毫米，市區不少路段有局部積淹水，西園路二段的巷子內淹水，不僅摩托車因此無法發動，還有土虱、小魚跑到陸地上。

受豪大雨影響，台鐵鶯歌與桃園間鳳鳴站施工處淹水，事後巡軌發現，東正線路基流失約卅公尺，僅能以西正線單線雙向通行，各級列車以時速六十公里通過，導致多班列出誤點，甚至最長延誤一至兩個小時之久，不少車站擠爆下班通勤旅客。

台鐵表示，計畫於夜間雙線封鎖施工搶修，預計今晨首班車開車前完成搶修，雙線恢復正常行駛。