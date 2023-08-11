女染食腦蟲亡 親水設施停業採檢

我國出現第二例「福氏內格里阿米巴原蟲」（又稱食腦變形蟲）感染死亡個案，從發病至死亡僅一周。衛福部疾管署昨舉行專家會議，要求個案死亡前曾前往遊憩的親水設施場域業者，提供七月廿一日至八月九日到該場域的民眾名單。至於該如何預防感染？與會專家表示，戲水、泡溫泉等要避免水進入鼻腔或把頭泡在水裡。

新北衛生局說，初步調查工作人員共十二人、顧客約六三○人，將逐一通知確認，並自我健康監測兩周。

疾管署發言人曾淑慧說，疫調發現，感染個案於七月廿一、廿四日前往室內親水設施遊憩，廿六日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續有發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛與抽搐就醫，病程進展快速，於八月一日死亡。目前事發親水設施已預防性停業並進行環境採檢，初步檢驗結果約三至四日後出爐。

傳染病防治醫療網台北區指揮官、台大副校長張上淳表示，相關病例真的很稀有，全球報告個案都不多，評估國內風險很低，人工親水設施、泳池等場域業者應確實遵循主管機關標準，減少汙染的情況。

台大急診臨床教授李建璋表示，依食腦變形蟲文獻目前僅五位倖存者，並有特殊抗菌藥「米替福新」，建議政府可考慮專案進口儲備。

曾淑慧表示，專家會議也討論到該款藥物，但目前台灣病例僅兩例，會再了解其他國家做法，評估是否納入專案進口。

台大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲科教授孫錦虹則認為，食腦變形蟲會透過嗅覺神經進入腦部，快速增生，並侵蝕腦細胞，病程發展快速，吃藥很難有效控制病情。

「食腦變形蟲多出現在自然水體，此案若確認是在自來水游泳池感染，說不定是全球首例。」中正大學地球與環境科學系特聘教授許昺慕指出，在自來水加氯氣，是否有效殺死變形蟲，目前無研究證實，也沒有明確指引規範添加多少濃度的氯氣才能清除。

孫錦虹說，食腦變形蟲感染個案以往常出現在美國，特別是在湖泊游泳、跳水發生感染。起初多在美國南部比較熱的湖泊，但隨著氣候變遷，北美的湖泊也出現病例。台北醫學大學分子寄生蟲暨熱帶疾病學科副教授莊定武說，學界分析與氣候暖化有關，但原因是暖化更適合牠們生存，但非暖化而大量繁殖。