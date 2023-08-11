免費心理諮商 倡導主動求助文化

衛福部自8月1日起，針對15至30歲年輕族群推出心理健康支持方案，提供三次免費心理諮商的機會。這個補助方案可以因應台灣年輕族群日益增加的心理健康需求，也能倡導與提升在心理危機當中，主動求助的文化。

研究顯示，台灣近十年整體自殺死亡率大致平穩，但30歲以下年輕族群的自殺死亡率卻有增加，自殺企圖被通報的發生率也在增加；國健署的全國學生健康調查也顯示，國高中生的睡眠困擾、自殺想法，與自殺企圖的盛行率上升，這些都是年輕族群心理健康惡化的警訊。

相較於30歲以上的人口，甫離開學校、初入社會的20來歲年輕族群，其經濟狀況尚未穩定，可能格外需要心理支持。此方案可以協助遭遇心理危機的社會新鮮人，讓求助專業心理資源的第一哩路走得容易一些。

對於仍在學校就讀的學生，除了使用校園內的心理資源，這個新方案也提供了校外求助的管道。對於使用校內資源有所顧忌的學子，可以使用新方案來獲得所需要的協助。

建議要追蹤方案成效，了解使用者的主要需求、滿意度，以及影響成效的相關因素，可以協助優化未來的方案。對於一些人而言，三次的補助只是個開端，需要轉介後續或其他的專業服務。

期待社會大眾逐步建立使用心理支持資源的知識與能力，包括心理諮商、心理治療、精神醫療等。心理專業人員，包括心理諮商師與治療師，像是心理健康的健身教練，要讓心理支持資源發揮最大效果，自己也要積極參與投入、找到適合自己的「教練」，得以從諮商治療過程中，獲得心理健康恢復的正面經驗，從中發展出新的心理韌性。

投資於年輕族群的心理健康，就是投資於國家社會的未來，今天的新方案，是整體心理健康工作的一環，也是引導社會全面提升求助文化的難得機會。

●提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線