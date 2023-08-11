健康你我他／體適能課吹冷氣 消暑避熱賺健康

沒想到今年夏季暑氣逼人，酷熱難耐，更沒想到為了健康老化，我年初報名從5月15日起為期24周，為銀髮族開辦的免費運動課程，活動的教室竟成了最佳避暑勝地。

一周二次每次兩小時的體適能課程，一進教室，冷氣溫度甚低，不但練到了肌力、肌耐力，以及心肺、平衡、柔軟功能，涼快了半天。此外，也參加了關懷據點、社區大學、健身房等涵蓋動腦、動身、互動的活動，既消暑避熱，更賺到了健康。

下午則到志工單位服務，值完班暑氣已消了大半。而在外出活動交通過程中，難免接觸豔陽高照，我一定備好遮陽傘、水與太陽眼鏡，避免過熱中暑。

平日我與老公就這樣充實地過了四、五天，假日則是我們的清潔整理日與休閒日。我們家是東西坐向，冬天十分溫暖，夏天整個屋子卻像烤箱，所以做家事時就抓著電扇不離身，某天在臥室整理物件時，西邊陽光全面直射而入，電扇也吹出熱風，趕緊從收藏室內取出窗簾，掛上兩層，雖然少了明亮，但確實降溫了些。

平日進屋或工作忙碌時一身燥熱，這時沖個冷水澡，頗有消暑效果，等到就寢前才開冷氣，享受一夜好眠，節能減碳愛地球，一方面也能讓身體有鍛鍊適應的機會。

遇到有喜歡的電影上映，工作一段落後，兩人只需270元的花費，就是我們另一個避熱好去處。