健康主題館／五十肩穿脫都困難 浮針治療有效改善

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
五十肩好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者。 圖／123RF
五十肩好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者。 圖／123RF

● 肩頸痠痛疼痛超過2個月，可能是罹患五十肩

● 五十肩分三期別，第三期身體代償反而疼痛感消失

● 新式針灸療法緩解疼痛，幫助復健更有力

浮針治療位置是在肌肉上的淺筋膜層。圖╱林峻頡醫師提供
浮針治療位置是在肌肉上的淺筋膜層。圖╱林峻頡醫師提供

浮針(下)的外型與傳統針灸(上)明顯不同。圖╱林峻頡醫師提供
浮針(下)的外型與傳統針灸(上)明顯不同。圖╱林峻頡醫師提供

五十肩居家保健3法 製表／陳雨鑫
五十肩居家保健3法 製表／陳雨鑫
55歲陳姓髮型設計師，右肩曾因車禍受到嚴重挫傷，治療康復後回到職場，因長時間使用雙手，右邊肩頸不時出現「痠痛感」，她常吞止痛藥緩解肩頸的不適，但近期右肩的疼痛感加劇，連梳頭髮、穿脫衣服都困難，有時睡覺翻身就會引起右肩劇烈疼痛，嚴重影響睡眠，就醫發現她罹患了「五十肩」，經由浮針治療及復健才獲得改善。

初期痠痛 難聯想五十肩

桃園長庚醫院中醫針傷科主治醫師林峻頡表示，五十肩是指肩關節囊因為發炎導致沾黏，肩關節攣縮，讓患者肩膀伸展角度受限，好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者，如家庭主婦、髮型師等。五十肩症狀，初期以持續性「痠痛感」表現，患者難聯想到與五十肩有關，多會先找按摩師或自行服用止痛藥改善，等到手舉不起來、肩關節活動角度受限，通常都已是五十肩的第二期。

五十肩依病程可分「疼痛期」、「僵硬期」、「緩解期」等三期。第一期會持續2到9個月，疼痛感明顯，做任何角度的肩關節活動都會誘發疼痛感，但肩關節活動受限程度不明顯；第二期僵硬症狀會持續4到12個月，肩關節發炎導致關節沾黏，疼痛感明顯低於第一期，但上肢活動角度已受到影響；第三緩解期，肩胛肱骨節律受到影響，身體出現代償機制，身體漸漸習慣疼痛感，不適感逐漸消失。

針灸痠麻脹痛 浮針不會

林峻頡表示，五十肩第一期時就介入治療，對於復原效果最佳，等到第二、三期才介入治療，劇烈的疼痛感會影響患者復健的意願，使五十肩愈來愈嚴重。桃園長庚中醫團隊引進「新式針灸療法」，運用針刀、浮針改善五十肩患者的疼痛感，同時加強患者的血液循環，搭配規律的復健，能幫助五十肩問題大幅改善。

浮針與傳統針灸相比，從外型上就有明顯的不同，浮針較傳統針灸粗，類似疫苗針劑劑型，但浮針治療深度是在肌肉層上的「淺筋膜層」，不像傳統針灸治療深度在肌肉層，因此傳統針灸容易導致痠麻脹痛感，浮針則不會。

浮針用於治療五十肩的方式，是找到病灶將針放置在淺筋膜層，先運用「掃散」手法，即醫師手握針，讓針在病灶的淺筋膜層左右擺動，誘發出疼痛感，再請患者重現會疼痛的動作，如高舉雙手，以「再灌注」的方式，強化浮針的效果，最終能加強患處血液灌流來達到療效，療程結束後，退出浮針的針芯，視患者狀況留置軟管於皮下，30分鐘後再取出。

林峻頡說，根據二篇台灣及中國團隊於2021年的研究結果顯示，新式浮針治療五十肩，相較於傳統針灸，有較好的止痛效果、關節活動角度的立即增加及針刺疼痛較少等優點。

針灸 患者 復健

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