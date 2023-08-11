9年首見 1至5月酒駕死傷不減反增

聯合報／ 記者周湘芸陳秋雲張曼蘋／連線報導
今年1至5月酒駕死傷人數達4250人，較去年同期增加198人，為9年來首度呈現不減反增。示意圖／警方提供
今年1至5月酒駕死傷人數達4250人，較去年同期增加198人，為9年來首度呈現不減反增。示意圖／警方提供

酒駕肇事死傷事件近來依舊頻傳，台灣酒駕防制社會關懷協會統計，今年1至5月酒駕死傷人數4250人，較去年同期增198人，9年來首度呈現不減反增，其中台中酒駕死傷人數高達612人次，居全國之冠，較去年同期暴增55%。

新北市裁決處昨天依酒駕新法公告酒駕累犯46人，其中梁民鋒已第4次被公告，被禁止考領駕照累計16年，遭移送強制執行金額累計達152萬元最高。裁決處長李忠台說，依法只要酒駕違規，就吊扣車輛牌照2年；因肇事致人重傷或死亡，可沒入車輛，同車年滿18歲者最高罰1萬5000元。

酒駕防制協會統計，2014年酒駕導致死傷人數1萬8097人，接著逐年下降，去年為1萬124人，但今年1至5月卻累積4250人次，較去年同期4052人次增4.9%，為9年來首度反轉。進一步分析，台中市酒駕死傷人數高達612人次居全國之首，第2名桃園市也有506人次。

協會表示，台中市曾於2019年至2021年擺脫全國前3名，今年不僅竄升回歸第一名，1至5月更較去年同期395人暴增217人，足足增加55%。此外，基隆市今年1至5月死傷人數49人，也較去年同期增加32.4%，為酒駕死傷人數增加率第2名。

表現較好的是台南市，比去年同期減少76人、降17.7%，全國減少死傷人次最多；宜蘭縣也比去年同期減少28人，減幅21.5%。

台中市警局交通警察大隊表示，統計今年1至5月取締酒駕交通違規件數排名六都第2，酒駕死亡16人，比去年同期減少4人，但會持續強化執法，針對易酒駕時段、路段及區域，24小時全天候機動攔檢，全力降低酒駕肇事機率。

警察局也規畫「溯源專案」，除釐清酒駕肇事原因，也請餐飲業者協助代客叫車或提供代駕，否則前兩次以書面勸導，第三次將結合市府局處督促業者配合辦理。

協會表示，根據各縣市公布的酒駕累犯駕駛資格發現，累犯同時伴隨無照駕駛約占總數25%，換言之，即使無照，酒駕慣犯依舊僥倖上路，可見吊銷或吊扣駕照對遏止酒駕慣犯成效有限。

協會也表示，疫後民眾恢復聚會飲酒，酒駕防制受到挑戰，尤其今年夏天較熱，民眾啤酒消暑，酒駕事件恐頻傳，盼各縣市加強防制。

酒駕 台中市

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