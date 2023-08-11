本土登革熱延燒 屏東86歲婦病死

聯合報／ 記者鄭惠仁劉星君楊正海／連線報導
台北出現首例本土登革熱，市長蔣萬安（左二）昨到大同區視察清消。記者林伯東／攝影
台北出現首例本土登革熱，市長蔣萬安（左二）昨到大同區視察清消。記者林伯東／攝影

本土登革熱疫情延燒，台南市昨天再增56例，累積達1109例，東區增18例仍居高不下，另安南區12例、永康區11例，年齡介於11歲至80歲。台南市長黃偉哲說，近日連續降雨，大幅提升病媒蚊孳生風險，對防疫是一大挑戰，呼籲民眾盡快清除家戶內外積水容器。

台北出現首件本土登革熱案例，市府在大同區成立區級的緊急應變中心，對個案居住地半徑100公尺範圍清消。市長蔣萬安昨視察清消時指出，登革熱的潛伏期比較長，會監測第一個個案到8月31日，絕對嚴陣以待。

屏東縣累計9例本土登革熱，其中一名確診者為罹患多重疾病的86歲老婦，日前出現敗血性休克死亡，但是否因登革熱致死仍待疾管署釐清。屏東縣衛生局呼籲曾經感染登革熱、年長及高風險族群，務必注意重症警示徵象及出血徵兆。

屏縣衛生局指出，前天新增2例本土登革熱都住在萬丹鄉社皮村，該村累計6例，其中1例為具高血壓、糖尿病、中風、心臟病及慢性腎臟病等多重疾病老婦，7日出現腹瀉、全身無力等症狀，8日就醫研判有敗血性休克，9日病情惡化死亡。

衛生局表示，因應萬丹鄉社區群聚疫情，昨執行第二次擴大強制孳清及噴藥，呼籲家中有長輩、慢性病者應隨時注意身體狀況，並注意防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，如有發燒等疑似症狀應盡速就醫，也要落實清除積水容器，如經查核發現孶生孑孓，將依傳染病防治法處3千元到1萬5千元罰鍰。

登革熱 衛生局 屏東縣

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