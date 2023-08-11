疫後討防疫津貼 醫護：過河拆橋？

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員昨聚集醫院前，批衛福部醫事司和疾管署互踢皮球，要求別再追殺醫療人員，現場擺起「醫療尊嚴已死」的供桌祭拜，要求衛福部出來面對。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此次爭議經多次溝通後，減列不符合資格的費用。衛福部預計8月中旬完成申覆的覆審，如符合資格會核實撥付。

北市聯醫工會理事吳承恩表示，和平院區向醫事司申請津貼遭刁難，審查過程中稱北市聯醫「浮濫申請」，認定衛福部已經發給醫院的津貼是「溢領」，要求返還衛福部752萬元，主要受影響者為急診與專責病房的醫師、護理師以及專科護理師等。

他表示，這筆追繳津貼為前年4月至去年4月期間，當時疫情快速升溫、疑似及確診案量都暴增，「法定傳染疾病」系統來不及消化大量通報，在「校正回歸」爭議後，疾管署通知各醫院只須通報確診病例，疑似病例則不用。和平院區作為應變醫院，也依中央指示不再通報，節省行政量能。

吳承恩不滿醫事司疫後審查防疫津貼時，堅持疑似病例若未完成法定傳染疾病系統通報，便不能證明醫療人員當日防疫任務，因此不予補助津貼，令院方與醫療人員錯愕。立委高嘉瑜6月協調時，醫事司稱只要院方盡速向疾管署補通報疑似病例，便會通過津貼審核，院方通報4千筆後，疾管署卻拒絕受理。

和平院區急診專科林姓護理師表示，防疫作戰的政治紅利都歸衛福部，疫情辛苦、疫後欺壓都歸醫療人員，「政府可以這樣過河拆橋嗎？」

台灣醫療工會聯合會理事羅運生強調，和平院區非單一個案，耕莘醫院、振興醫院等都有類似情形，有些院方要求員工簽署切結書、從下月薪資扣除「溢領」津貼、離職者還收到訊息要繳回津貼，大酸「過去防疫豐功偉業，難道是跟醫護要錢而堆積出來的嗎？」