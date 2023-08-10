羅東聖母醫院治療犬報到 強哥療癒病患心靈
宜蘭縣羅東聖母醫院引進治療犬Jungle，暱稱「強哥」，今天由院長馬漢光掛上員工證，即日起跟著護理人員巡視病房、與病患互動，成為療癒心靈好幫手。
聖母醫院發布新聞稿表示，台灣導盲犬協會今年2月起，每月1次帶數隻治療犬到聖母醫院安寧病房，測試哪隻治療犬最適應環境，院方同步指派專科護理師前往協會接受密集的治療犬照護訓練。經3個月後，選定2歲大的拉不拉多公犬「強哥」到院駐點服務，聖母醫院安寧病房也成為「強哥」合格的「寄養家庭」。
溫馴的「強哥」到院駐點服務後，萌樣擄獲不少粉絲，不論在兒童病房、安寧病房或失智照護中心，都帶給大家歡笑聲；病患與家屬也誇讚牠乖巧，透過撫摸、互動，感覺心情好療癒。
院方表示，確認「強哥」性情穩定、服從度高後，決定納為醫院一員。馬漢光今天為牠披掛員工證後，前往人資室報到，是全院第1250名員工，開啟牠在醫院新生活。
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