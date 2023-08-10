隔12年又現食腦變形蟲奪命 專家：不須過度恐慌

間隔12年台灣又見食腦變形蟲奪命。專家指出，福氏內格里阿米巴原蟲在野外不算多，感染個案更稀少，民眾不須過度恐慌。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleriafowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女在親水設施戲水之後，於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

陽明大學熱帶醫學科副教授兼主任嵇達德今天接受中央社記者電訪表示，福氏內格里阿米巴原蟲是一種自由營生的變形蟲，常生存在天然水域或泥土裡，人若有感染，會跟環境暴露有因果關係，以美國為例，最常見的染病原因就是在天然湖泊裡游泳。

不過嵇達德指出，自然環境中的福氏內格里阿米巴原蟲其實不多，只是有人不幸在很特殊環境下讓帶有病原的水進入鼻腔，才會沿著嗅覺神經進入中樞神經，造成腦膜腦炎，但實際病例放眼全球都非常少，因此美國疾病管制暨預防中心（CDC）並不建議針對這個病原進行警告，避免因噎廢食。

嵇達德說，此病症在國際間並沒有觀察到群聚現象，沒有人傳人跡象，有共同暴露史，不必然就會感染，民眾不必恐慌；依國際經驗，潛伏期約7天，因此政府目前要求有相同暴露史民眾進行2週健康觀察，是非常好的策略。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，福氏內格里阿米巴原蟲是種單細胞生物，常存在於自然界水域，且大多是在接近靜止的池塘或湖泊；台灣地理環境山高水急，在溪流等流速快的環境，其實不太容易發現。

以台灣最大天然湖泊日月潭為例，黃高彬說，因為日月潭有固定進出水，仍算是活水，因此也不太容易有，民眾不用過分擔心參加泳渡日月潭會染上食腦變形蟲。

此外，食腦變形蟲的染病途徑非常單一，只有當病原意外進入鼻腔，才會造成感染；若是誤喝、或耳朵進水，病原都無法進入中樞神經。

除2011年的病例，疾管署2012年至今共監測的2000多案不明原因腦炎中，經病毒、細菌、寄生蟲等41種病原體檢測，僅有這1例檢出福氏內格里阿米巴原蟲。黃高彬指出，雖不敢說這段期間一定沒有其他染病個案，但從流行病學角度來看，會認為是罕見病例。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今天也在臉書（FaceBook）回憶，食腦蟲可能是當今世上致死率最高的微生物，且免疫功能正常的年輕人也不能倖免。食腦蟲性愛溫水，通常活在攝氏25度以上的水域，46度則是生長最快速的環境。

李建璋表示，室內泳池或溫泉氯氣消毒，食腦蟲通常無法存活，民眾不須過度恐慌，只有非常罕見使用野外水或遭到汙染才有可能感染，提醒今年夏天有戶外戲水計劃民眾，「人的鼻子是呼吸空氣，不像大象吸水」，去野溪戲水或露天溫泉，最好使用鼻夾或不要讓鼻子接觸到水。