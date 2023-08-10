疾管署討論食腦變形蟲用藥 必要時召開專家會議

中央社／ 台北10日電

台灣時隔12年又出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，且尚無有效藥物治療。疾管署今天表示，正討論相關用藥，仍須評估更多實證，必要時將召開專家會議。

衛生福利部疾病管制署昨天表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleriafowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部30多歲女性於7月26日發病、6天後死亡。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體電訪指出，抗生素對福氏內格里阿米巴原蟲無效，國際上找到有種抗黴菌藥物有一些效果，因臨床經驗不足，無法非常確定使用後效果如何。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋在臉書（Facebook）提到，食腦蟲致死率高，目前文獻僅有的5名倖存者還是提供寶貴的治療經驗，可早期使用特殊抗菌藥物米替福新miltefosine（Impavido）治療，這款藥2016年通過美國食藥署核准，但屬於孤兒藥，初步搜尋台灣似乎沒有此藥，如今台灣已有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。

對此，疾管署副署長曾淑慧表示，疾管署內部已有討論到李建璋所指的這款米替福新miltefosine（Impavido）用藥，但也有其他藥物可能有效，例如廣效抗黴菌用藥。

曾淑慧說，由於此種寄生蟲的病例數極為稀少，還需要評估更多實證資料，才能決定是否要專案輸入，若有結論將儘快對外說明，必要時將召開專家會議討論「食腦阿米巴」用藥。

黴菌 台大醫院 醫師

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