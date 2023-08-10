桃園至鶯歌間線淹水誤點 台鐵：明晨搶修雙線恢復正常

西南風影響，全台掀雨勢，造成台鐵桃園與鶯歌間線淹水，上下行列車平均延誤40至60分鐘。台鐵晚間指出，東正線K53+900處路基流失目前路線封鎖，工務單位已備妥相關機具及石碴，計畫於夜間雙線封鎖施工搶修，預計明（11日）晨首班車開車前完成搶修作業，雙線恢復正常行駛。

台鐵晚間表示，為加強桃園鶯歌間單線運轉滯留旅客疏運，共開行10班公路接駁車，並動員各站嚮導人員引導旅客轉乘其他交通運具，截至晚間7時45分各站已無滯留旅客。鶯歌與桃園間因雨勢趨緩，晚間6時32分西正線解除慢行單線雙向行車，截至晚間8時每趟列車平均延誤約45分鐘。

下午4時49分時起，桃園與鶯歌間以西線單線雙向行車，南下、北上列車將有延誤。台鐵下午表示，受豪大雨影響，鶯歌與桃園間鳳鳴站施工處淹水，造成東正線路基流失約30公尺，目前以西正線單線雙向行車，各級列車慢行60KM/H通過，上下行列車平均延誤40至60分鐘，已於下午5時40分成立一級應變小組因應，桃園與鶯歌間持續辦理公路接駁疏運旅客，並請各站加強播音列車資訊引導旅客。