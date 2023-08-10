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食腦變形蟲國內罕見、致死高 藥物是否專案進口評估中

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食腦變形蟲國內罕見、致死高 藥物是否專案進口評估中

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
北部一名3旬婦女感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病前曾至一間室內親水遊樂館。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北部一名3旬婦女感染國內俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病前曾至一間室內親水遊樂館。示意圖。圖／聯合報系資料照片

相隔12年我國再現福氏內格里阿米巴原蟲感染，台大急診臨床教授李建璋說，幸存者案例少見僅有一款特殊抗菌藥「米替福新」可治療，初步搜尋台灣無此藥，政府可考慮專案進口儲備。疾管署發言人曾淑慧表示，我國病例僅2例，會再評估是否把相關藥物納入專案進口。

北部日前出現一起30多多歲女性感染福氏內格里阿米巴原蟲（又稱食腦變形蟲）造成腦膜腦炎死亡案例，該個案發病前曾前往室內親水設施遊憩，並7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，在8月1日死亡。

李建璋說，食腦蟲致死率高達97%，目前文獻只有5位倖存者，但仍提供寶貴的治療經驗。早期使用特殊抗菌藥米替福新 miltefosine（Impavido），此藥早期用於研發對抗乳癌，後來發現對於熱帶疾病利什曼原蟲有效，2016年通過美國FDA適應症，然而此藥屬於孤兒藥，初步搜尋台灣似乎沒有此藥，如果台灣已經有相關案例，政府可以考慮專案進口儲備。

疾管署今日召開專家會議，傳染病防治醫療網台北區指揮官、台大副校長張上淳、北區指揮官黃玉成等人皆有參與。曾淑慧表示，專家會議有討論到這款藥物，但台灣病例目前僅兩例，會再了解其他國家做法，初步來看美國CDC針對該疾病有建議使用藥物，我國會評估是否納入專案進口。

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