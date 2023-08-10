不再擔心日行萬步超難 新研究：每天4千步就能降低早逝風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現每天光是走3867步，就能降低全因死亡率。示意圖／ingimage
研究發現每天光是走3867步，就能降低全因死亡率。示意圖／ingimage

很多人都聽過日行萬步可增進健康，不過日行一萬步對忙碌的現代人、或是想養生的長者而言難度可不小。好消息是近期一項新研究發現，其實每日沒走到一萬步也不用擔心，光是走4000步就能降低早逝風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，波蘭羅茲醫科大學（Medical University of Lodz）的研究專家於8月8日在《歐洲預防心臟病學》（European Journal of Preventive Cardiology）期刊發表一份研究。研究團隊調查了來自澳洲、日本、挪威、西班牙、英國等國的17份研究，分析近22.7萬名受試者的數據，發現每天走路至少3867步，全因死亡率就能降低；不僅如此，每天只要走2337步，死於心臟病等心血管疾病的風險也會降低。

研究團隊針對其中6份英國研究的受試者隨機訪查長達7年，這6份研究的受試者平均64歲，團隊追蹤這些受試者的死亡原因與步行關係。研究發現，行走的步數越多，對於受試者的健康助益就越大，每天多走1000步，全因死亡率的風險便能降低15%，每天多走500步，死於心血管疾病的風險則降低7%。

研究第一作者巴納赫（Maciej Banach）表示，雖然隨著藥物與科技進步，已經有越來越多方式能夠控制心血管疾病，但飲食和運動等生活方式仍與健康息息相關。巴納赫建議，60歲以下的人應盡早開始養成走路習慣，養成健康生活習慣。

日行一萬步大約要走多遠多久？如按每步步距0.75公尺計算，一萬步就是7.5公里，依普通人平均走路速度，大約要走2至2.5小時，並不容易完成，而新研究建議的每天4千步，對現代人而言是日常比較合理與容易達到的目標。

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